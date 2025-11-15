Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CON OJO DE MUJER

El Casino y La Gaceta

La importancia de «dar las gracias» implica subrayar el valor de la cortesía y el gesto de agradecer

María Eugenia Bueno Pastor

María Eugenia Bueno Pastor

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

En estas tierras salmantinas, cuna de letras y sapiencias cultas, también el pueblo llano guarda su sabiduría y se hace muy a menudo eco del ... refranero castellano que, aunque nazca en todos los territorios, como los une una lengua única, quedan como patrimonio de todos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  2. 2 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  3. 3 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  4. 4 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  5. 5 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»
  6. 6 Candelario llama a la calma y pide extremar la precaución ante los desbordamientos
  7. 7 Retiran a los patos de La Alamedilla y los Jesuitas por culpa de la gripe aviar
  8. 8 Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado
  9. 9 Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 14 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Casino y La Gaceta