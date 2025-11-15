El Casino y La Gaceta

En estas tierras salmantinas, cuna de letras y sapiencias cultas, también el pueblo llano guarda su sabiduría y se hace muy a menudo eco del ... refranero castellano que, aunque nazca en todos los territorios, como los une una lengua única, quedan como patrimonio de todos.

Hay un refrán que dice: «Es de bien nacidos ser agradecidos». Este refrán significa que las personas con buena crianza y nobleza de corazón, deben reconocer y agradecer los favores y beneficios que reciben. Se interpreta como una muestra de buena educación y de virtud, ya que la gratitud es un valor importante tanto para quienes la expresan, como para quienes la reciben. El dicho proviene del habla popular y aparece en obras como El Quijote, donde se afirma lo que estamos comentando, refiriéndose a que el agradecimiento es un signo de nobleza y carácter. La importancia de «dar las gracias» implica subrayar el valor de la cortesía y el gesto de agradecer que, aunque parezca una tontería, tiene un gran significado tanto para la persona que las recibe como para quien las da.

Este ojo que observa tuvo la fortuna de asistir, en un acto institucional precioso, al nombramiento de La Gaceta (fundada en 1920) como Socio de Honor del Casino (fundado en 1858). Dos instituciones centenarias, testigos ambas de los avatares y los grandes cambios de esta ciudad y de España desde hace más de cien años, juntas en el corazón del patio del Palacio de Figueroa, bajo la inmensa vidriera pavonada; sociedad, cultura y un medio de comunicación, juntos en un acto de agradecimiento.

El Casino en asamblea y por unanimidad, había decidido dar su mayor distinción y reconocimiento, al periódico La Gaceta. Abrió el discurso Pedro Méndez, actual presidente y un lujo de humildad plagada de generosidad para el Casino, que nos recordó, desde el corazón, su periplo vital con La Gaceta desde su juventud, para terminar, reconociendo la extraordinaria salud de la relación, desde hace ya tantos años, entre Casino y Gaceta. Al terminar Pedro Díaz, presidente de GRUPOSA, sociedad editora de La Gaceta Regional de Salamanca, agradeció de manera muy especial este nombramiento, poco habitual, reconociendo la labor importantísima que realiza el Casino y la estrecha colaboración en la organización de los eventos del grupo. Terminó deseando al Casino que siga manteniendo «la elevada llama de la vida cultural salmantina por muchos años».

En tiempos de no dar las gracias, de lanzarse improperios entre las instituciones, de llegar incluso al insulto o la descalificación, fue salvífico asistir a un acto de agradecimiento público y mutuo, lleno de cariño, de reconocer los caminos en común y de tener la esperanza de continuar, sine die. He de reconocerles que durante el tiempo que duró el acto -en el que por cierto la Orquesta de Cámara del Casino estuvo soberbia- y oyendo a los grandes de la música clásica española, pensé que podríamos tener un gran País si tomáramos ejemplo.

(*) Doctora y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca.