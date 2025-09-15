Comenta Compartir

No piense nadie cosas raras, los que hemos hecho el Camino de Santiago en más de una ocasión de sobra sabemos que es muy necesario el uso de la vaselina para evitar rozaduras que compliquen el caminar al encuentro del apóstol. Hace unos días dialogaba yo, casi discutía, con unos conocidos sobre si el Ayuntamiento indemnizaba a los hosteleros de la Plaza Mayor por esas noches sin terraza debido a los conciertos. Preguntando a uno de esos hosteleros me decía con cierta gracia, y no sin ironía, que el Ayuntamiento les regalaba un bote de vaselina para todas las fiestas. Queda claro que nunca llueve a gusto de todos, ni siquiera en Galicia donde decimos que la lluvia es arte y, por eso, los hosteleros se quejan como el común de los mortales, ahora bien, qué difícil es ponernos de acuerdo. Para unos las terrazas son un estorbo todo el año, para otros perdemos muchos días de plaza con tantos eventos: conciertos, ferias de libros, ... Cada uno pone el grito en el cielo según le parece, pero pocos ponen en valor la majestuosidad, grandeza y belleza de nuestra Plaza Mayor, y no lo digo con amor de hijo, que también, sino como una evidencia ante la que han de rendirse propios y extraños, incluidas Valladolid y Madrid. Dicho esto y volviendo al inicio, hemos de tener en cuenta que esta capital vive de los estudiantes y del turismo, como no los cuidemos nos veremos obligados a cerrar esta residencia de ancianos. No se escandalice nadie, es la triste realidad, los hijos y nietos de Salamanca se ven abocados a poner tierra por medio para poder sobrevivir. Triste y lamentable, pero real. No piensen ustedes que la media de edad es alta sólo en los actos religiosos, afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Si alguno de ustedes acudió al teatro durante las fiestas a reírse un rato con Carlos Sobera y compañía pudo corroborar lo que está leyendo, y no sólo en el teatro. Como no abramos la charca a nuevas corrientes de agua fresca acabaremos pudriéndonos, o lo que es peor, comiéndonos unos a otros por falta de oxígeno. Pues lo dicho, que hay que dar vida a la Plaza y a los alrededores, a los barrios y a la provincia. No es misión imposible, es cuestión de ganas y de invertir tiempo y dinero. Claro que aquí me viene el recuerdo de un emérito alcalde que sólo le preocupaba la Plaza Mayor, «es el salón de la casa, los barrios son como los cuartos trasteros», con ese planteamiento vamos poco lejos. Si es que hace falta vaselina para entender ciertos planteamientos, y no sólo los que afectan a nivel mundial como eso que llaman guerra entre Israel y Gaza, Rusia y Ucrania, los asesinatos de miles de cristianos en África y un largo etc. de despropósitos humanos. Ni que decir tiene que también necesitamos vaselina en la política, mundial y nacional. Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero despertemos de una puñetera vez.

A lo mejor sobra vaselina y nos falta conciencia social, solidaria y comunitaria. Una vez más mi recuerdo entrañable para el tanatorio de San Carlos, también vaselina, seguimos con horarios funerarios contrarreloj, y no es la Vuelta Ciclista a España.