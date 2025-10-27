Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Así porque quieren

A veces uno se pregunta quién realmente está enfermo, y quizá tengamos que pensar en una enfermedad social que no podemos dejar que avance

Manuel Muiños

Manuel Muiños

Lunes, 27 de octubre 2025, 05:30

Comenta

Llevo años, y no pocos, escuchando la consabida frase de «están así porque quieren», y ya se me están inflando las meninges. Qué fácil es ... etiquetar y colgar el sanbenito, qué fácil es echar balones fuera y desentendernos del prójimo cuando la situación del mismo es dolorosa, penosa, lamentable y no sé cuántas cosas más. Llevo tiempo encontrando y viviendo realidades verdaderamente complejas con personas que demandan ayuda ante situaciones que de entrada desbordan. Ahora bien, si fuéramos capaces de escucharnos unos a otros y moviéramos cada uno un dedo en favor del otro, un solo dedo, estoy convencido de que no sería tan complicado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos pueblos de Salamanca en los que más ha llovido, aparte de la capital, este sábado
  2. 2 Una vida entre la medicina y el lienzo
  3. 3 MAHOCI: referente en obra civil y compromiso con Salamanca
  4. 4 El Salamanca UDS le regala tres puntos a la Segoviana (1-2)
  5. 5 Supera la tasa de alcoholemia permitida y provoca un accidente en la Gran Vía
  6. 6 Las protectoras claman por ayuda de cara al invierno
  7. 7 La tribuna sobre la Gran Vía: esta es la historia de las escaleras de la Riojana
  8. 8 El mercado inmobiliario de Salamanca: pisos a menos de la mitad de precio que en Madrid y alquileres 400 &euro; más bajos
  9. 9 Avenida da un paso atrás y pierde frente al IDK (57-65)
  10. 10 Salamanca rinde homenaje a Santa Teresa en su procesión anual

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así porque quieren