Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Premio Nobel

No podemos permitirnos el lujo de poner en riesgo el prestigio de nuestra Universidad con chanchullos y estafas

Manuel Muiños

Manuel Muiños

Lunes, 13 de octubre 2025, 05:30

Comenta

Esto de los premios Nobel tiene su aquel, su gracia, su encanto, su chispa… no deja de sorprender y generan cierta emoción. Este año con ... Donald Trump, deseoso del Nobel de la Paz, la cosa fue más entretenida si cabe. No eran pocos los que llegaron a pensar que se lo concederían, a riesgo de desprestigiar totalmente el galardón. Ciertamente, debe ser muy complejo y reñido otorgar tales galardones, seguro que hay muchos y muy buenos candidatos. Ahora bien, ¿se imaginan que hubiera premios Nobel a la estulticia humana o, lo que viene siendo lo mismo y según la RAE, a la estupidez, necedad, tontería, imbecilidad, memez, sandez y bobada humana? Sin duda alguna, y sin temor a equivocarme, eso sería misión imposible, bastaría por comenzar tratando de galardonar a los más próximos, a veces incluso a nosotros mismos. Como he leído en algún sitio: «cuán necios y torpes sois, hombres de dura cerviz», o lo que viene siendo lo mismo, duros de mollera. Real como la vida misma y además, a riesgo de que alguien me tache de pesimista, brotando cada vez más. Aunque he de citar de nuevo a aquel anciano profesor de los maristas en Tui: «Otro día que amanece y el número de tontos crece», sin duda un sabio y un adelantado a los tiempos. No se imaginaba ni de lejos el buen hermano hasta qué punto iban a crecer los tontos a día de hoy. Si levantara la cabeza no daría crédito a semejante realidad, claro que lo mismo le pasaría a muchos salmantinos al ver cómo ha evolucionado Salamanca después de su fallecimiento. ¿Se imaginan a la Celestina o al mismísimo Lazarillo viendo que no son pocos quienes les dejan chicos en el arte del engaño, la mentira y la manipulación, desde una picaresca grosera y maloliente que nada tiene que ver con la de ellos? ¿Qué pensarían los «cátedros» de nuestra querida y brillante Universidad al ver cómo se otorgan los «nóbeles» de dicha institución, o cómo ejercen la docencia en ciertas materias quienes lo más parecido que vieron a un fonendoscopio fue en los juguetes de la señorita Pepis? Quizá el Ayuntamiento debería ampliar esa gran idea del programa «Salamanca culta y oculta», no sólo para descubrir las maravillas que tenemos, sino para descubrir la cara oculta de quienes desvirtúan y ponen en riesgo mucho de lo bueno que hasta hoy existe y se llama credibilidad. No podemos permitirnos el lujo de poner en riesgo el prestigio de nuestra Universidad con chanchullos y estafas totalmente fuera de lugar, haciendo lo que muchas veces se critica a la Iglesia, tapar. Tampoco hemos de descuidar el ámbito del mundo hospitalario, tan reconocido y valorado a lo largo de la historia. En fin, suma y sigue, hasta que se agoten los premios porque los premiados no se van a agotar. Aún no tengo claro si tendremos que darle un Nobel a quien organiza el nuevo recorrido de la circulación en Salamanca, el tiempo nos lo dirá. Eso sí, al Casino de Salamanca por respeto a la memoria de don Alberto (Esbelto) Estella y su gran labor, hemos de darle vida y no el Nobel, de momento. Por supuesto el Nobel al Tanatorio San Carlos, por la rapidez en «despachar» a los muertos, que no le falte.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Quiero que los españoles pidan perdón, pero por haberse ido de América tras la conquista»
  2. 2 El médico de familia que se despide de sus pacientes tras cumplir 70 años: «Soy un enamorado de mi profesión»
  3. 3 Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes
  4. 4 Morante se corta la coleta en Madrid y deja huérfano al toreo
  5. 5 El negocio familiar que viste las casas del barrio desde hace medio siglo: «Mantener el sueño de mi padre me hace feliz»
  6. 6 Rescatado en helicóptero un joven en la Peña Negra, en Candelario
  7. 7 Una sustitución sorpresa en un coso de primera
  8. 8 El sorprendente cambio del cuadrilátero financiero de Salamanca en imágenes: desde 1862 hasta hoy
  9. 9 Salamanca se queda sin capacidad eléctrica para atender nuevos proyectos
  10. 10 El Tormes abre este lunes con horario especial e impulsa nuevas experiencias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Premio Nobel