Premio Nobel

Comenta Compartir

Esto de los premios Nobel tiene su aquel, su gracia, su encanto, su chispa… no deja de sorprender y generan cierta emoción. Este año con ... Donald Trump, deseoso del Nobel de la Paz, la cosa fue más entretenida si cabe. No eran pocos los que llegaron a pensar que se lo concederían, a riesgo de desprestigiar totalmente el galardón. Ciertamente, debe ser muy complejo y reñido otorgar tales galardones, seguro que hay muchos y muy buenos candidatos. Ahora bien, ¿se imaginan que hubiera premios Nobel a la estulticia humana o, lo que viene siendo lo mismo y según la RAE, a la estupidez, necedad, tontería, imbecilidad, memez, sandez y bobada humana? Sin duda alguna, y sin temor a equivocarme, eso sería misión imposible, bastaría por comenzar tratando de galardonar a los más próximos, a veces incluso a nosotros mismos. Como he leído en algún sitio: «cuán necios y torpes sois, hombres de dura cerviz», o lo que viene siendo lo mismo, duros de mollera. Real como la vida misma y además, a riesgo de que alguien me tache de pesimista, brotando cada vez más. Aunque he de citar de nuevo a aquel anciano profesor de los maristas en Tui: «Otro día que amanece y el número de tontos crece», sin duda un sabio y un adelantado a los tiempos. No se imaginaba ni de lejos el buen hermano hasta qué punto iban a crecer los tontos a día de hoy. Si levantara la cabeza no daría crédito a semejante realidad, claro que lo mismo le pasaría a muchos salmantinos al ver cómo ha evolucionado Salamanca después de su fallecimiento. ¿Se imaginan a la Celestina o al mismísimo Lazarillo viendo que no son pocos quienes les dejan chicos en el arte del engaño, la mentira y la manipulación, desde una picaresca grosera y maloliente que nada tiene que ver con la de ellos? ¿Qué pensarían los «cátedros» de nuestra querida y brillante Universidad al ver cómo se otorgan los «nóbeles» de dicha institución, o cómo ejercen la docencia en ciertas materias quienes lo más parecido que vieron a un fonendoscopio fue en los juguetes de la señorita Pepis? Quizá el Ayuntamiento debería ampliar esa gran idea del programa «Salamanca culta y oculta», no sólo para descubrir las maravillas que tenemos, sino para descubrir la cara oculta de quienes desvirtúan y ponen en riesgo mucho de lo bueno que hasta hoy existe y se llama credibilidad. No podemos permitirnos el lujo de poner en riesgo el prestigio de nuestra Universidad con chanchullos y estafas totalmente fuera de lugar, haciendo lo que muchas veces se critica a la Iglesia, tapar. Tampoco hemos de descuidar el ámbito del mundo hospitalario, tan reconocido y valorado a lo largo de la historia. En fin, suma y sigue, hasta que se agoten los premios porque los premiados no se van a agotar. Aún no tengo claro si tendremos que darle un Nobel a quien organiza el nuevo recorrido de la circulación en Salamanca, el tiempo nos lo dirá. Eso sí, al Casino de Salamanca por respeto a la memoria de don Alberto (Esbelto) Estella y su gran labor, hemos de darle vida y no el Nobel, de momento. Por supuesto el Nobel al Tanatorio San Carlos, por la rapidez en «despachar» a los muertos, que no le falte.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión