Una mañana cualquiera

Uno tiene la suerte de vivir a tres minutos del salón principal de esta maravillosa ciudad. Sin duda alguna, ese lujo he de agradecérselo a ... la divina providencia que, a través de los Hermanos Menores Capuchinos, manifiesta su generosidad y la de ellos. Ya son unos cuantos años disfrutando del lugar y de su entorno, en compañía de un grupo de personas cuya vida se ha visto rota, en parte o en su totalidad, por circunstancias difíciles de explicar y de entender, pero que no por ello han de verse privadas de la ayuda necesaria para intentar reconducir, en la medida de lo posible, sus tristes, duras y difíciles realidades. Ya son unos cuantos años viviendo y creciendo, cambiando y transformando, generando esperanza en el oscuro horizonte de muchas vidas. Llama la atención, hasta día de hoy, tocaremos madera para que continúe así, que la buena convivencia ha sido una realidad entre todos y con el vecindario. Ni un mal gesto ni un desprecio, más bien todo lo contrario: cariño, cercanía, acogida... El camino no es fácil, pero cuando todos estamos a favor de obra, la cosa cambia. Llama la atención que en ciertos lugares o zonas de la ciudad, dónde la solidaridad tendría que correr a raudales por las calles, se produzcan atascos mentales que dificultan el camino de la tolerancia, el diálogo, el respeto... bien es verdad que, como diría mi abuela «las cosas bien hechas, bien parecen». Ciertamente, no siempre es así y nos empeñamos en meter con calzador realidades que no están bien enfocadas o planteadas, muchas veces deprisa y corriendo, más preocupados de campañas electorales que de las realidades verdaderamente preocupantes y sangrantes. Lo escribo con conocimiento de causa y agradecido, a toro pasado y una vez más, a la divina providencia y a la dura cerviz de unos o los intereses espurios de otros. Por cierto ¿estará rematado el centro de salud de «la Prospe» antes de las próximas elecciones? Dios quiera que sí por el bien de todos y la salud de muchos. Ahora bien, esperemos que cuente también con todos los medios y los médicos y personal necesario para el buen desarrollo de la actividad sanitaria, que no nos encontremos con las dificultades que atraviesa el centro penitenciario de Topas en cuestión de atención médica. Dicho sea de paso, una auténtica desesperación para propios y extraños, desde el director de dicho centro, mi querido Carlos, hasta la alcaldesa del pueblo de Topas, mi querida Julia que, para más Inri, ha perdido a su fiel escudero José Antonio Galante Patiño, fallecido recientemente. Por supuesto la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil y por lo tanto los más damnificados son los reclusos, muchos de ellos se ven abocados a esperar pacientemente las analíticas para salir de prisión a centros de tratamiento. Todo mi ánimo para unos y otros, incluido don Gregorio, el juez de vigilancia penitenciaria. Que complicado, unos pidiendo rapidez para resolver y yo pidiendo tiempo para enterrar a los muertos en San Carlos. En fin, que yo sólo quería decir que en el salón de la ciudad, nuestra Plaza Mayor, no podemos meter tantas cosas o no disfrutaremos de una mañana cualquiera, con lo precioso que es nuestro salón y además, en él cabemos todos.

