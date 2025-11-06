Pobres discontinuos

El Gobierno repite como un mantra que España tiene más empleo que nunca. Lo cierto es que tiene más contratos, pero no más trabajo. Cada ... mes podemos comprobar que hay más gente trabajando y más gente que no llega a final de mes.

Detrás del récord de afiliación a la Seguridad Social se esconde un fenómeno que ha convertido la precariedad en norma y la estadística en espejismo gracias a los fijos discontinuos, ese invento que nació para estabilizar a los trabajadores y ha terminado siendo la forma más eficaz de ocultar la pobreza laboral.

En Salamanca, de los nuevos empleos creados este otoño, el 80 % eran fijos discontinuos. En apenas dos meses, más de dos mil salmantinos se han incorporado a este régimen: una especie de limbo entre el empleo y el paro. No son temporales, al menos sobre el papel, pero tampoco trabajan de manera continua. Cobran solo cuando se les llama, cotizan cuando trabajan y desaparecen de las estadísticas cuando no. Así se reduce el paro sin reducir esa nueva forma de pobreza que se llama indigencia laboral.

Y, sin embargo, el Gobierno celebra los 132.162 nuevos afiliados en octubre como «la cifra más alta desde que existen registros». La propaganda esconde el hecho de que se están repartiendo las mismas horas de trabajo entre más personas para poder proclamar el «éxito» de la reforma laboral.

Lo que crece no es el trabajo, sino la fragmentación del trabajo. En lugar de un empleo sólido, se ofrecen trozos de jornada, temporadas de actividad, contratos intermitentes. Habrá más reparto de las horas entre la población por medio de contratos basura, cerilla, parciales, fijos discontinuos… pero no hay en realidad más trabajo. Así lo confirman los datos: en el tercer trimestre de 2008 se trabajaron en España 9.032 millones de horas, mientras en el mismo periodo de 2024 fueron 8.887 millones, un 1,6 % menos; en 2008 había 19,4 millones de trabajadores, mientras que en 2024 había 21,3 millones. Nada menos que dos millones de empleados más y 145 millones de horas menos.

Lo advirtió este martes en Salamanca el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo: «Nos equivocaríamos si pensáramos que la economía va como un cohete. Hay trabajadores pobres». Y los hay, cada vez más. Personas que acumulan contratos «indefinidos» que no garantizan continuidad, familias que viven con ingresos que suben y bajan según la temporada, jóvenes que encadenan periodos de actividad con otros de angustiosa espera. Antes, tener empleo era sinónimo de seguridad; hoy es, muchas veces, una forma diferente de indigencia. Las colas del desempleo se acortan, pero los frigoríficos de muchos hogares siguen vacíos.

Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas, que en provincias como Salamanca sostienen la economía con esfuerzo y márgenes mínimos, sufren el peso de una legislación que les acogota con trabas y nuevos y más voraces impuestos. Las empresas piden certidumbre; el Gobierno ofrece titulares. Los sindicatos reclaman calidad en el empleo; se les responde con eufemismos. Y los trabajadores, quienes levantan el país cada mañana, descubren que su «contrato indefinido» puede dejarles sin sueldo medio año.

En Salamanca, en Castilla y León y en toda España, la política laboral se ha convertido en un ejercicio de contabilidad creativa. Más afiliados, menos estabilidad; más ocupados, más pobres. Eso no es progreso, sino una ilusión estadística.

Y cuando la política convierte la precariedad en virtud y el maquillaje en método, la propaganda del éxito se convierte en una burla.