Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pobres discontinuos

La política laboral se ha convertido en un ejercicio de contabilidad creativa para camuflar que hay más trabajadores y más pobres

Julián Ballestero

Julián Ballestero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

El Gobierno repite como un mantra que España tiene más empleo que nunca. Lo cierto es que tiene más contratos, pero no más trabajo. Cada ... mes podemos comprobar que hay más gente trabajando y más gente que no llega a final de mes.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  2. 2 Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca
  3. 3 Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
  4. 4 Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
  5. 5 La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino
  6. 6 La Junta abre un expediente de infracción contra el vecino que derribó las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  7. 7 Deniegan a Joselito que pueda declarar que su jamón tiene «propiedades saludables»
  8. 8 Un conocido influencer se recrea con Salamanca y desvela datos que muchos locales no conocen
  9. 9 Muere un hombre de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop
  10. 10 La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Pobres discontinuos