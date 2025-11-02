Migrantes: nos toca el gordo

Ya no podemos decir que el Gobierno de Pedro Sánchez no se acuerda de Salamanca. Cuando se trata de perjudicar, esta capital y provincia están ... en los primeros puestos de la memoria sanchista. Si hay que repartir inmigrantes que otros territorios de España rechazan, aquí nos toca el gordo, la parte del león en el reparto.

Así tenemos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está pisando el acelerador para colocar cuanto antes 460 inmigrantes en las instalaciones de la antigua residencia de San Juan de Sahagún en el barrio de Puente Ladrillo. La misma prisa que el Gobierno no tiene a la hora de ejecutar las inversiones pendientes en infraestructuras vitales para Salamanca, como la electrificación de la línea férrea hasta la frontera, la reestructuración del enlace de Buenos Aires o la reparación de las multibacheadas autovías de la provincia, se vuelve urgencia cuando se trata de perjudicar a los salmantinos.

Porque, no nos engañemos, en España todo el mundo es muy solidario, pero nadie quiere cargar con el peso de los centros de inmigrantes. Sobre todo, nadie acepta un reparto en el que los amigos del Gobierno y enemigos de España, como los dirigentes de Cataluña o País Vasco, se benefician de tener cogido al Gobierno por sus mismos votos, para negarse a recibir a los extranjeros.

Si la solidaridad, la humanidad y nuestros compromisos internacionales como país de acogida nos obligan a dar cobijo y buen trato a los inmigrantes, lo menos que se pide es que esa responsabilidad afecte a todas las autonomías por igual y que no sean los territorios marginados por el Gobierno los elegidos a la hora de las duras y los olvidados en las maduras.

En el caso de la Secretaría de Estado de Migraciones, Isabel Castro, ni siquiera ha cumplido con el mínimo deber de informar a la Junta de Castilla y León de su proyecto en Puente Ladrillo. A los representantes del Ministerio de Inma Sáez les da tanta vergüenza o les parece tan perjudicial su plan que lo han llevado desde el principio en el más absoluto de los secretos, mintiendo y engañando sobre sus intenciones. Algo, por otro lado, tan habitual que se ha convertido en santo y seña de este Gobierno, cuyo presidente no dice una verdad ni a su médico.

¿Y cuándo se olvida el Gobierno sanchista de esta tierra? Pues cuando toca repartir caramelos, bien sea en forma de inversiones o de eliminación de peajes de autovías. En la lista de beneficiarios de la supresión del pago para los automovilistas estamos a la cola. Recordemos que en los últimos años el Gobierno de Sánchez ha decidido eliminar los peajes del tramo de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, el de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, entre Tarragona y la Junquera y entre Montmeló y El Papiol, la AP-2 de Zaragoza a El Vendrell (Tarragona) y las C-32 y C-33 que enlazan Montgat con Lloret de Mar y Barcelona con Montmeló. Además, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente tiene previsto continuar con los favores en otras zonas de España, como la AP-68 (Bilbao-Zaragoza), la AP-7 en varios tramos en la costa y la AP-9 en Galicia.

¿Y qué pasa con la AP-6 y la AP-51 que facilitan el trayecto a los salmantinos que viajan a Madrid, a un precio nada módico? Pues que el peaje, cuyo fin estaba previsto para 2029 después de una primera prórroga, no figura en la lista de los rescatables. Ahora dice el vallisoletano Puente que no se ha tomado una decisión al respecto.

Y podemos temernos lo peor. Porque si cuando este Gobierno promete no cumple, cuando oculta sus planes significa que volverá a tomarnos el pelo. Ya es una costumbre.