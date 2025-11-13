El fiscal general es inocente

Comenta Compartir

El fiscal general del Estado es inocente. Lo ha dicho Pedro Sánchez, un presidente que nunca miente, así que da igual lo que sentencien los siete jueces del Supremo, que García Ortiz será absuelto sí o sí.

El fiscal general del Estado es inocente porque nunca ha estado al servicio de Sánchez. Aquella pregunta retórica, aquel «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso», fue un desliz de nuestro amado presidente, quizás la única mentirijilla que se le puede achacar en estos siete largos años de gobierno sin mácula.

El Supremo debe absolver al fiscal general porque no filtró el famoso correo del novio de Ayuso. Si acaso, ordenó que lo filtraran, pero de eso no hay pruebas ni las habrá. Los correos tienen vida propia, son seres escurridizos y se filtran porque está en su naturaleza.

Es como lo de los móviles. ¿A quién no se le ha caído el móvil a la taza del váter? Pues García Ortiz tuvo la suerte de que se le ahogara el móvil justo cuando supo que los malvados guardias civiles de la UCO iban a investigar sus guasaps, y justo antes de cambiar de aparato tuvo la valentía de hacerle un borrado integral, pero no como harían los delincuentes y mafiosos para ocultar delitos, sino como una manera de evitar las dichosas filtraciones y lograr así que resplandezca la verdad. El propio fiscal general ha admitido que borra los mensajes con regularidad, una vez cada vez que le procesan. Eso no es delito sino un signo de prudencia y un síntoma de tener la guardia alta en el campo de la seguridad informática.

Ningún juez en sus cabales puede pensar que el fiscal general del Estado se dedica a destruir pruebas, ni siquiera cuando el cambio de móviles y el borrado de guasaps coincide con la eliminación de su cuenta de correo, donde también podrían encontrarse esas pruebas del delito, ese cañón humeante que, como hemos dicho, ni existe ni existirá porque el presidente del Gobierno de la nación y el fiscal general del reino de España juran y perjuran que no existen.

Nadie, ni siquiera un juez por muy facha que sea, se puede creer eso de que García Ortiz, a las órdenes de Sánchez, pretendía atacar a Díaz Ayuso. ¡Pero si la adoran! Dicen por ahí que incluso el fiscal general la habría votado en las últimas elecciones autonómicas. Seguramente es una exageración, pero puede ser un indicio del 'fair play', el juego limpio que tanto Sánchez como sus esbirros vienen practicando desde que llegaron al poder de rebote y con una moción de censura basa en una sentencia 'fake'.

García Ortiz no es ese mal bicho que dibuja la prensa crítica con el régimen sanchista. Que todas sus decisiones y sus más ocultas actuaciones coincidan con los intereses del Gobierno es fruto de la casualidad. El fiscal general es una víctima de las insidias y calumnias con las que la oposición y la fachosfera intentan deslegitimar al Gobierno que más ha hecho por España y por la prosperidad de los españoles, al menos por la prosperidad de sus aliados separatistas y por esos miles de funcionarios enchufados, asesores, ex ministros, ex secretarios generales del partido y familiares de Su Sanchidad.

El fiscal general no debe dimitir ni aunque le condenen, porque es inocente, porque no hay indicios, ni pruebas, ni pistolas con el cañón humeante… Y porque, en última instancia, siempre nos quedará el Tribual Constitucional, con un presidente tan independiente como Conde-Pumpido, para enmendar los errores del Supremo.

Nunca hubo tanta democracia, tanta independencia de poderes y tanta transparencia como con este Gobierno de esta España que vive una época de esplendor como no han conocido los siglos.