Para una vez que la vicepresidenta Yolanda Yupi Díaz da en el clavo, no vamos a desautorizarla: queda gobierno de corrupción para rato. Suenan tambores ... electorales en varias autonomías y los golpistas de Junts amenazan con hacer saltar por los aires el gobierno nacional, pero no se engañen: nos queda Sánchez para rato, al menos hasta 2027. No va a convocar elecciones para perderlas, ni aunque tenga que prorrogar los presupuestos cuatro veces. Ya dijo en su día una de las pocas verdades que han salido de su boca cuando aseguró que gobernaría al margen del Congreso. Y en eso está.

En todo caso, los braceos agónicos de Sánchez para mantenerse a flote nos van a salir caros. Algún día conoceremos el precio que el presidente ha negociado a cambio de que Alemania se avenga a negociar la oficialidad del catalán en la UE. Los teutones son muy pragmáticos y para aceptar una patochada de semejante calibre, que además abre la vía a múltiples reivindicaciones nacionalistas en Europa, seguro que han exigido cesiones contantes y sonantes. Llegará un momento en que la caja no dará más de sí, porque al ordeño continuo por parte de catalanes y vascos se suma la factura a pagar a los alemanes. Pero todo es barato con tal de mantener caliente el colchón en La Moncloa. Sobre todo cuando no son Sánchez ni su camarilla los que pagan la fiesta.

Los sicarios de Puigdemont han amenazado tantas veces con romper la baraja. Vaya novedad, A estas alturas de la legislatura ya nadie les cree. Tras siete años de sanchismo ya conocemos la situación: a Junts le conviene Sánchez y para Sánchez cualquier precio por continuar en el gobierno es admisible siempre que sean los españoles quienes pagan. Todo menos poner en riesgo el sillón presidencial.

La política autonómica atraviesa un momento de tensión por el empeño de Vox en dinamitar los puentes con el PP. Si alguien tenía dudas de que Abascal y sus mariachis son los tontos útiles del PSOE, su estrategia de confrontación con Feijóo demuestra que están al servicio del Gobierno socialcomunista y que ahora mismo los verdes ejercen la labor de anclaje del sanchismo como último clavo ardiendo al que se agarra el inquilino de La Moncloa para continuar en el poder.

Algunos ingenuos todavía creen en la posibilidad de una moción de censura de carácter instrumental sustentada en los votos de PP, Junts y Vox. Es algo que nunca sucederá, porque el gran enemigo de Puigdemont es la Constitución que defiende el PP y el gran enemigo de Vox no es el PSOE, sino el PP. Esa es la suerte y la salvación de Sánchez.

Resuenan los tambores de cita preelectoral en Extremadura y Andalucía por indicación de Abascal, que ha ordenado cortar cualquier lazo con el único partido que puede rescatar a España de la hecatombe. Al líder de Vox le puede pasar lo mismo que a Albert Rivera, que se emborrachó de arrogancia pensando que podría desplazar al PP y al final se condenó a la insignificancia. De momento, Abascal le está haciendo el trabajo sucio a Sánchez, que es lo peor que puede hacer un partido que aspire a salvarnos del populismo sociocomunista que nos invade.

En Castilla y León, los sondeos apuntan a que el PP podría reforzar su mayoría minoritaria, pero es poco probable que Mañueco quiera precipitarse a convocar elecciones anticipadas cuando queda medio año para cumplir el plazo legal y agotar la legislatura le daría un mayor margen de maniobra.

Todo apunta a que no habrá adelanto electoral ni en Castilla y León ni en España. Toca seguir aguantando el chaparrón, ahora que parece que llueve de verdad.