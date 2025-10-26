Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Corrupción para rato

Todo apunta a que no habrá elecciones anticipadas, así que Yolanda Díaz dijo la verdad: hay Gobierno de corrupción para rato

Julián Ballestero

Julián Ballestero

Domingo, 26 de octubre 2025, 06:00

Para una vez que la vicepresidenta Yolanda Yupi Díaz da en el clavo, no vamos a desautorizarla: queda gobierno de corrupción para rato. Suenan tambores ... electorales en varias autonomías y los golpistas de Junts amenazan con hacer saltar por los aires el gobierno nacional, pero no se engañen: nos queda Sánchez para rato, al menos hasta 2027. No va a convocar elecciones para perderlas, ni aunque tenga que prorrogar los presupuestos cuatro veces. Ya dijo en su día una de las pocas verdades que han salido de su boca cuando aseguró que gobernaría al margen del Congreso. Y en eso está.

