Cacicada de Torres

Dicen que ahora Sánchez ya no puede gobernar, que el portazo de Puigdemont esta vez va en serio y que no podrá aprobar leyes ni ... presupuestos ni nada. Y puede que sea cierto, pero esto es algo que al del Falcon nunca le ha importado demasiado. Gobernar, legislar, ejecutar, gestionar... es algo que le aburre sobremanera.

Pedro Sánchez lo que quiere es ser, es estar. Y mientras sea presidente y esté en La Moncloa será feliz y nunca se le borrará esa mueca de sonrisa, así metan en la cárcel a su mujer, a su hermano, a su fiscal general, a sus dos secretarios generales, al PSOE o a todo el gobierno en pleno. Sánchez seguirá tocando la lira mientras la democracia echa humo y España arde.

Dicen que no puede gobernar, pero no es del todo cierto. Le queda cierto margen para seguir haciendo el mal y a eso se aplica, de manera especial en lo que respecta a Salamanca. Si no pudiera gobernar no podría arrebatarnos nuevos tesoros históricos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, al que han rebautizado con el rimbombante nombre de Centro Documental de la Memoria Histórica, y no por eso ha perdido su condición de centro del expolio socialcatalanista.

Han pasado casi veinte años desde aquella madrugada del 19 de enero de 2006, cuando los primeros camiones partieron del Archivo rumbo a Cataluña cargados con más de quinientas cajas de documentos. Salamanca amaneció entonces con la amarga sensación de haber sido despojada de una parte de su historia, de su memoria y de su dignidad.

Rodríguez Zapatero, ese genio promotor de casi todos los males en España, legitimó el robo con la entrega de diez envíos, más de un millón de documentos, legajos, fotografías y libros.

La llegada del Partido Popular al Gobierno con Rajoy al frente frenó temporalmente el proceso. Sin embargo, ante la desidia del gallego que no cambió la ley, la maquinaria expoliadora volvió a ponerse en marcha con Pedro Sánchez y la nueva Ley de Memoria Democrática amplió las posibilidades de devolución a personas y entidades privadas.

Dos décadas después, el eco de aquel agravio sigue resonando entre las piedras del Patio de Escuelas. Y lo hace con más fuerza que nunca, porque el Gobierno ha reabierto la puerta a nuevas salidas de fondos, esta vez con destino a Canarias.

El caso de los fondos de la logia Añaza y su traslado a Canarias es el último capítulo de este largo proceso que no ha sido otra cosa que un robo, un expolio, un agravio, una vergüenza y un pago de los gobiernos socialistas a los separatistas catalanes a cambio de sus votos.

En estos veinte años los beneficiarios de la rapiña eran casi siempre los golpistas catalanes, pero resulta que ahora tenemos ministro canario de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y ha decidido llevarse parte de los tesoros históricos de Salamanca a Santa Cruz de Tenerife. Para que no digan que se marcha del ministerio (más pronto que tarde lo trincarán como miembro de la trama Koldo/Ábalos) sin haber cometido una cacicada a favor de su tierra. El fondo masónico depositado en el Archivo, incautado en su día por el régimen de Franco, forma parte del patrimonio nacional que Torres pretende ahora fragmentar para nutrir el futuro Museo del Templo Masónico de Tenerife. A los sanchistas irredentos como el ministro solo les interesa la historia para reescribirla, tergiversarla o dispersar y destruir sus testimonios.

Y ya ni se esconden. Por ahí saben que los salmantinos se cansaron de salir a la calle para clamar por 'su' Archivo y ahora se lo pueden llevar enterito a la playa de las Teresitas que aquí nadie moverá un dedo.