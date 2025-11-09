Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Cacicada de Torres

El ministro, antes de entrar en chirona, ha querido cometer una cacicada a favor de su tierra con un nuevo expolio al Archivo

Julián Ballestero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:00

Dicen que ahora Sánchez ya no puede gobernar, que el portazo de Puigdemont esta vez va en serio y que no podrá aprobar leyes ni ... presupuestos ni nada. Y puede que sea cierto, pero esto es algo que al del Falcon nunca le ha importado demasiado. Gobernar, legislar, ejecutar, gestionar... es algo que le aburre sobremanera.

