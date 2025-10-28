Y la Sierra volvió a arder

No ha sido necesario esperar al próximo verano para comprobar de nuevo, donde quedaron todas aquellas maravillosas y espléndidas promesas de nuestros políticos, en el ... empeño de dedicar los medios y el esfuerzo necesario en la indispensable tarea de la prevención ante el fuego.

Estos días volvían a arder varias casas en plena Sierra de Francia, concretamente en el casco urbano de Villanueva del Conde, dejando una vez más en evidencia que aquella idea de dotar de una unidad de bomberos la zona que sirviera para poder atender a tiempo y con garantías cualquier aviso de incendio, era tan solo un cuento para aplacar los ánimos de los que hace nada vieron cómo se alzaban las llamas en lugares tan emblemáticos de la misma zona como La Alberca, Cepeda, San Martín o Miranda del Castañar (por cierto con dos víctimas mortales), sin que pudieran llegar a tiempo los bomberos.

Con lo listísimos que parecen nuestros políticos cuando se les acerca un micrófono a la boca y le vemos largar en el transcurso de esos festejos gastronómicos, taurinos, deportivos o electorales a los que acuden tan raudos, qué torpes se les ve a la hora de entender que en esos diez o quince minutos desde que se inicia un fuego (y no entre los 50 y los 55 minutos que habitualmente tarda en llegar desde el cuartel más cercano a esta zona en concreto), se puede decidir la vida o la muerte, el trabajo eficaz o el desastre, la delimitación de los daños o la catástrofe más total.

Siendo lo más importante de estas desgracias los daños humanos y los daños materiales de los vecinos que en apenas unos minutos han visto perder sus casas y todas sus pertenencias, resulta también muy llamativo que en estos incendios alejados de la mano de Dios, instituciones y dotaciones de bomberos, además se estén produciendo en una zona con pueblos tan únicos, irremplazables y hermosos, enclavados en una región tan rica en cultura, historia y naturaleza y por lo mismo tan ampliamente visitada por todo tipo de turistas y viajeros.

Cuesta creer que estos mismos pueblos que también suelen inflamar de orgullo provinciano el pecho y los discursos de nuestros políticos a la hora de la verdad también permanezcan tan espléndidamente olvidados ante necesidades tan básicas y elementales como la de intentar salvarles con urgencia de este peligro real y repetido que son los incendios. Veamos donde cae el próximo.