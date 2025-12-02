Regresa la mili

Y mientras estábamos tan entretenidos contando cuántos de aquellos políticos que parecían tan honorables y honestos van ingresando en el cesto de manzanas podridas y ... cuántas de estas manzanas podridas aportan a día de hoy las distintas formaciones políticas, resulta que se cuela en los diarios la noticia de que regresa el servicio militar. Todavía no en España afortunadamente, pero sí en Francia. Todavía no obligatoria, afortunadamente también, pero sí voluntaria.

Es otro de esos sorprendentes, inesperados y terribles pasos hacia atrás que desde hace algún tiempo hemos comenzado a andar como los cangrejos, en virtud de la gente violenta, agresiva, infame y con afán imperialista que ha comenzado a tomar el poder apoyada por gente quizás menos violenta y agresiva, pero desde luego sí, irresponsable y estúpida.

De momento, podrán alistarse durante diez meses los jóvenes franceses de 18 y 19 años. Les tocará a los jóvenes con menos recursos, esos que quizás contemplen el uniforme militar como una forma de salir del atolladero del paro. Algo así como quien se apunta de peón de albañil en una obra o de temporero en la vendimia. Solo que en este caso el trabajo no consiste en nada que sirva para construir una casa o en servir fruta en la mesa. Se trata simplemente de aprender a disparar un fusil o una metralleta para cargarse si llegara el caso a otros cuántos jóvenes también recién incorporados a la industria de matar.

De momento puede que se trate solo de ensayar en un campo de tiro. Correr, desfilar, izar una bandera, arrojarse cuerpo tierra, limpiar el fusil y tal vez disparar a unas siluetas colocadas a unos veinte o treinta metros de distancia. A algunos se les dará mejor que a otros. Lo han visto en cientos de películas y ellos mismos se venían ejercitando con los más increíbles videojuegos.

Pero puede que algún día, si el mundo continúa en esta deriva actual, deje de ser un juego y tengan que subir en un camión, en un barco o en un avión y acercarse al mismo frente. Precisamente por eso, se recupera el servicio militar.

Ese día las siluetas que antes eran de cartón comenzarán a ser de carne y hueso y a moverse como ellos mismos han aprendido a hacerlo en el campo de instrucción y lo que es peor, a disparar también obedeciendo las mismas órdenes de los poderosos que los manejan como piezas de un ajedrez macabro y violento.