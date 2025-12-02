Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Regresa la mili

Juan Mari Montes

Martes, 2 de diciembre 2025, 05:50

Y mientras estábamos tan entretenidos contando cuántos de aquellos políticos que parecían tan honorables y honestos van ingresando en el cesto de manzanas podridas y ... cuántas de estas manzanas podridas aportan a día de hoy las distintas formaciones políticas, resulta que se cuela en los diarios la noticia de que regresa el servicio militar. Todavía no en España afortunadamente, pero sí en Francia. Todavía no obligatoria, afortunadamente también, pero sí voluntaria.

