Por culpa del éxito inesperado y a destiempo de Los Pecos nos resultó imposible aparcar a menos de mil metros de casa tras volver el ... sábado con las compras de la semana. El éxito de Los Pecos es un aquelarre imbatible de apasionadas fans que nos persigue desde hace mil años y contra el que de nada sirve rebelarse.

No, no hay una brutal campaña de marketing detrás como la que expande las delicias políglotas y espirituales del disco de Rosalía, solamente un conato multitudinario de nostalgia, una nostalgia saludable no como la insalubre que, por ejemplo, resucita a Franco en el cincuenta aniversario de su muerte.

Lo celebro. Primero porque Javier, el rubio del dúo, es un amigo que canta en solitario las canciones de uno y segundo porque aquellos chavales de mi generación estamos en deuda con esta pareja de jilgueritos, desde finales de los años setenta cuando se convirtieron en un fenómeno social que levantaba sarpullidos a los adolescentes que sintonizábamos la radio.

En ellas eran sarpullidos gozosos: rubores aliados a una estruendosa revolución de hormonas, que las tiranizaba y las ponía a gritar en cuanto escuchaban aquello de «En mis sueños la ilusión siempre eres tú», o cualquier otra frase legendaria de esas canciones que componían con mano de colegial tembloroso y el corazón inflamado de románticas soflamas. En nosotros, eran sarpullidos malévolos salpicados de celos y de envidia y ataques de incomprensión, al no poder soportar que ese par de cursis fueran capaces de conseguir en los tres minutos que duraba una canción mucho más que nosotros en el transcurso de una eternidad que duraba toda la EGB.

Un día Pedro y Javier se fueron a hacer la mili y tras cumplir con los deberes de la patria, se quedaron fuera de juego. La radio la habían tomado otras tropas del rock, el punk, el ska, el reggae o el pop, una movida que arrasaba con las preciosas armonías vocales de Los Pecos, convertidos en un pastel demodé que no dejaban reflotar los estrictos principios del nuevo régimen impuesto por los gurús de la Nueva Ola.

Pero ya lo ven. Han vuelto a triunfar Los Pecos este pasado 15 de noviembre en Salamanca en plena ola de trap y reggaeton. Lo testifica ese atasco monumental en los aledaños del Multiusos y esas canciones que suenan entrañables, inocentes, sencillas y tiernas, fuera del pabellón, enterradas en los coros encendidos de una buena concurrencia. Benditos los buenos recuerdos.