No me lo creo

Juan Mari Montes

Juan Mari Montes

Martes, 4 de noviembre 2025, 05:30

Trabaja estos días el PSOE salmantino en una moción municipal para que se tenga en cuenta a la hora de elaborar la programación musical el ... sistema de cuotas impuesto oportunamente en ámbitos como el de la política. Alguien pilló una calculadora percibiendo que durante las últimas actuaciones programadas desde la Fundación Salamanca, han subido al escenario más chicos que chicas y quiere corregir tal desequilibrio.

