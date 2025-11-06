Rapero en Nueva York

Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juan Carlos García Regalado

Jueves, 6 de noviembre 2025, 05:30

La victoria del joven de 34 años Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, lejos de ser el soplo de aire ... fresco que se le debería suponer a la juventud, es el enésimo tiro en el pie (o directamente ya en la cabeza) de Occidente a sus valores, que básicamente son la libertad, la democracia y el bienestar. Una ola de estupidez e ignorancia nos ahoga, como bien sabemos -y sufrimos- en España, pero también en Londres, París, o en los populismos de izquierda hispanoamericanos militares o civiles como los que han `prendido en Venezuela y México para exterminar toda posibilidad de libertad y progreso. Seréis pobres y seréis felices se llama el éxito musical, un reguetón de ultraizquierda compuesto por «pijos-progres», por socialistas de salón siempre pendientes del beneficio propio y de la sumisión ajena.

