En esta España de finales de 2025 completamente «crazy», lo que viene siendo una «democrazy», quiero ser juez. Quiero serlo para quemar mi toga delante del juzgado, aunque deberíamos ser todos los que nos quemáramos a lo bonzo en protesta contra este Gobierno infernal que padecemos desde hace ya demasiado tiempo, tanto que nos hemos hecho indolentes. Borregos indolentes, beeeeeeeeee, al ritmo de imbéciles televisivos o de la cohorte de estómagos agradecidos que escriben y hablan al dictado de un poder que ha roto ya todas las barreras del sonido democrático. España es una puta dictadura y no el franquismo, pues aquella sí era una dictadura con marchamo, ya que Franco nunca dijo que él fuera un demócrata ni que España fuera una democracia, y así todo el mundo supo qué clase de régimen había en aquellos lejanos tiempos. Pero esta dictadura de finales de 2025, la «sanchista», lo es, pero, ¡oh, Dios!, en nombre de la democracia, ejerciendo un total uso y abuso de ella, un abuso de poder sin sables pero con un odio rancio y feroz, odio que huele a 1936, a las dos Españas a las que nos condujo el socialismo. Volvemos a la casilla de salida, amigos.

Quiero ser juez y hacer una sentada delante de mi juzgado para ver cómo arde una toga a la que el «sanchismo» ha despojado de toda acción, de toda independencia, de todo respeto, y aunque este es un país de cenutrios, nunca está de más recordar que sin Ley se acabó lo que se daba, se acabó España y se acabó usted. Trogloditas todos, empezando por Ábalos, troglodita de catálogo, y terminando por un Gobierno que no hay por dónde cogerlo, un «Mad Max» de tullidos o algo así mientras Feijóo, pobre infeliz, camina como pollo sin cabeza rodeado de un equipo de aspirantes al «qué hay de lo mío». Democrazy total.

Me gustaría ser juez para emprender una cruzada contra estos destripadores de la separación de poderes y sus secuaces periodísticos, pues la entrevista del pasado domingo con Pedro Sánchez en El País fue el colmo del asalto a las instituciones, a la independencia de la Justicia, al normal y deseable funcionamiento democrático y, en definitiva, a la libertad. Un golpe de Estado en un titular: «El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio». Lo dijo Sánchez y ya nada más que añadir, señoría (señoría fascista, por supuesto).

(*) Periodista, escritor y empresario de larga trayectoria. Autor de los libros de viajes 'Tierras de Coronado' y 'Portugal en polaroid'.