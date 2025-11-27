Desde el futuro

Comenta Compartir

Hace unos treinta años, en los gloriosos noventa, andaba por los andurriales del «Bible belt», y entonces no paraba de preguntarme cómo era posible que ... Estados Unidos fuera la primera potencia mundial viendo lo que veía cada día, con los supermercados «Walmart» como triunfo de una sociedad anormalmente multirracial y desguazada: un revuelto de «basura blanca» y afroamericanos felizmente desahuciados con el maná de las ayudas, la llamada discriminación positiva que, años después, abrazaríamos aquí para convertirnos en lo que hoy somos: la peor cara de la sociedad estadounidense. Entonces no era consciente de que estaba viviendo en el futuro y sólo achacaba aquel destrozo social a la voracidad del capitalismo y sus daños colaterales. Males necesarios para que lo mejor del neoliberalismo siguiera su rumbo: el progreso, el bienestar, la libertad del individuo. Larga vida a Hayek, a Friedman, pensaba entonces y lo sigo pensando como irreductible devoto de las políticas «reaganomics». Pero es que no eran males necesarios como yo erróneamente creía, era una destrucción programada de las clases bajas y medias para concentrar todo el poder en las oligarquías políticas, ¿les suena?, ¿les dicen algo en España las oligarquías sanchista, pujolista, nacionalistas, podemitas…? En Estados Unidos patrocinaban por un lado a los «white trash» de los «six pack» de cerveza, y por otro impedían a los negros salir del gueto. Aquí han hecho lo mismo, pero destruyendo el sistema educativo, ideologizándolo todo y haciéndonos dependientes… y responsables. Además de fachas y racistas si te sales del guion.

Hoy, aquel futuro de hace treinta años vive aquí, en España, en Europa, donde se ha desarrollado una sociedad adiposa, infectada por el virus de la supervivencia diaria. Entonces no era consciente, pero hoy sé perfectamente dónde vivo y qué está ocurriendo. La sucia política, formada por gentes sin escrúpulos y sin oficio ni beneficio, ha tomado las riendas: nada queda para la libertad del individuo, totalmente atado, perseguido e hiperregulado, libre sólo para disfrazarse de triatleta y caminar hacia el ocaso de la vida. Nuestros políticos, y sólo hay que ver el Gobierno uno a uno, se han hecho con el control absoluto de nuestras vidas y haciendas, y lo hacen desde la completa incompetencia e impunidad. Sólo nos quedan nuestros «Walmart» y engordar.

