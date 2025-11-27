Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LOCAL Y GLOBAL

Desde el futuro

Juan Carlos García Regalado

Juan Carlos García Regalado

Jueves, 27 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

Hace unos treinta años, en los gloriosos noventa, andaba por los andurriales del «Bible belt», y entonces no paraba de preguntarme cómo era posible que ... Estados Unidos fuera la primera potencia mundial viendo lo que veía cada día, con los supermercados «Walmart» como triunfo de una sociedad anormalmente multirracial y desguazada: un revuelto de «basura blanca» y afroamericanos felizmente desahuciados con el maná de las ayudas, la llamada discriminación positiva que, años después, abrazaríamos aquí para convertirnos en lo que hoy somos: la peor cara de la sociedad estadounidense. Entonces no era consciente de que estaba viviendo en el futuro y sólo achacaba aquel destrozo social a la voracidad del capitalismo y sus daños colaterales. Males necesarios para que lo mejor del neoliberalismo siguiera su rumbo: el progreso, el bienestar, la libertad del individuo. Larga vida a Hayek, a Friedman, pensaba entonces y lo sigo pensando como irreductible devoto de las políticas «reaganomics». Pero es que no eran males necesarios como yo erróneamente creía, era una destrucción programada de las clases bajas y medias para concentrar todo el poder en las oligarquías políticas, ¿les suena?, ¿les dicen algo en España las oligarquías sanchista, pujolista, nacionalistas, podemitas…? En Estados Unidos patrocinaban por un lado a los «white trash» de los «six pack» de cerveza, y por otro impedían a los negros salir del gueto. Aquí han hecho lo mismo, pero destruyendo el sistema educativo, ideologizándolo todo y haciéndonos dependientes… y responsables. Además de fachas y racistas si te sales del guion.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
  2. 2 David de Miranda: «Hoy celebro todo el sufrimiento que tuve que pasar»
  3. 3 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  4. 4 La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca
  5. 5 El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso
  6. 6 El salmantino que dejó morir de forma agónica a su perra: multado e inhabilitado
  7. 7 La mujer más longeva de España nació y vive en un pueblo de Castilla y León
  8. 8 La Fiscalía pide el archivo de las diligencias contra el presidente de la Diputación por el caso de los bomberos
  9. 9 Una mujer atendida tras una colisión por alcance entre dos coches en la calle Cañón de Río Lobos
  10. 10 El incremento del nivel de gripe llega a Urgencias antes de la vacunación masiva

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Desde el futuro