Desmontar España

Entre los muchos frentes abiertos que tiene este manicomio llamado España, está la reescritura y los ataques desde una vil ignorancia a nuestra propia Historia. ... Como en tantos asuntos, siempre está alerta y marrullera esa parte de España que nos hiela el corazón, y qué bien lo sabía un Machado metido a poeta visionario; esa parte de una España imbécil que se niega a sí misma, que se ahoga en sus propios vómitos de intolerancia y que tapa sus vergüenzas, que son tantas.

Desde que el anterior presidente de México, López Obrador, descubriese la buena cortina de humo que suponía para sus intereses populistas criminalizar a España por sus actos durante la conquista, la estupidez y el diálogo de besugos no han cesado, que si España tiene que pedir perdón, que si España esto, que si España lo otro, hasta que Albares, ese hombrecillo surgido del cuerpo diplomático de alguna república bananera de 'Tintin', pidió el otro día perdón, su perdón, e imagino que el de Sánchez, tan amigo de todo lo que huela al «caña a España» de sus amigos y socios «etarras».

Y mientras todo esto sucede, mientras el reguero de falsedades e insidias contra nuestra Historia crece y crece, España no tiene quien la escriba, quien la defienda, ni siquiera en Salamanca, cuna del proyecto americano y de su posterior evangelización, entonces sinónimo de civilización. Olvídense de López Obrador, olvídense de Sheinbaum y sus intereses falsamente indigenistas, nuestro más feroz enemigo somos nosotros mismos y, en particular, nuestra atrevida ignorancia, nuestro desconocimiento y nuestras nulas ganas de salir del error que nos han inoculado como a cobayas. Los ingleses nos construyeron una leyenda negra hecha a medida de nuestra pereza intelectual y volvemos a Machado: la España que muere y la que bosteza. No le demos más vueltas, no tenemos perdón de Dios.

Precisamente hace unos días estuvo por España el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, que lleva años divulgando hechos y datos sobre la conquista, tratando precisamente de limpiar esa injusta leyenda que pesa sobre España. Vino a presentar su último libro, 'Al día siguiente de la conquista: la historia de lo que España construyó en América', e incluso tuvo que enfrentarse a agresivas entrevistas, como la que le montó Xavier Fortes en Televisión Española, empeñado en hacer valer «la verdad» absoluta de estos gañanes. Por supuesto, el mexicano salió airoso y desmontó todos los intentos de Fortes con las obsesiones de siempre: humillar, deslegitimar, desmontar España desde todos los flancos.

(*) Periodista, escritor y empresario. Autor de los libros 'Tierras de Coronado' y 'Portugal en polaroid'.