Una herencia condicionada

En la Universidad de Valladolid el estudiante Agapito Ferrera Juanes, de 26 años, natural de Villanófar, pedanía del municipio de Gradefes en León, necesitaba imperiosamente ... ser abogado antes del 31 de diciembre de 1916, para poder recibir la herencia de un pariente que le dejaba 95.000 pesetas, con la condición expresa de que en esa fecha fuera licenciado en Derecho

Como el bullicio y la juerga primaban sobre los estudios no tenía aprobada una sola asignatura, por lo que con urgencia se matriculó en todas, pagando 712´50 pesetas por derechos de examen y matrículas consiguiendo del ministro de Instrucción Pública una Real Orden concediéndole exámenes extraordinarios, consecuencia de una lluvia de recomendaciones y pactando con su amigo Moisés Velasco que, previo el abono de 5.000 pesetas, de las cuales le entregó 2.000 a cuenta, se examinaría por él.

Constituido el Tribunal el 23 de diciembre de 1916, compareció el examinando y descubierta la superchería ambos personajes ingresaron en la Cárcel, instruyendo el Juzgado las oportunas diligencias.

El caso de Valladolid sería una futesa comparado con alguno de los pícaros estudiantes que se graduaban en la capilla de santa Bárbara de la catedral vieja de Salamanca, siglos atrás, a los pies del sepulcro del obispo Juan Lucero, que hubiera podido darle lecciones para graduarse.

El estudiante «pasaba la noche en capilla» argumentando la defensa de su tesina si se preparaba para Licenciatura o su tesis si era para Doctorado. La baja verja de madera con finos barrotes servía como mesa, abatidas hacia el centro sus guardas laterales y sobre ella se situaba un atril de madera y a los pies del sepulcro tomaba asiento el examinando en una silla que aún se conserva.

Por la mañana, tañida la campana de los puntos y dicha la misa del Espíritu Santo se le asignan puntos conforme a los Estatutos y lee en el Digesto y en el Código. Sale fuera y el Maestrescuela comienza el escrutinio secreto y efectuado éste les da sus tablillas AAA y RRR para que voten el examen realizado, recibidas junto a sus propinas y «castellanos» (monedas), votan secretamente por orden de antigüedad. El señor Cancelario toma en sus manos y deposita sobre la mesa la urna de los buenos votos, que es la blanca y si salen todos AAA será unanimiter et nemine prorsus discrepan y así se publica.

Al día siguiente el señor Cancelario concede more solito y le da la licencia para que se haga doctor en Leyes por esta Universidad conforme a los Estatutos y Juramentos.

Dos estudiantes comentan, antes de entrar en capilla: «Yo no me inquieto por los argumentos, lo que me causa verdadera inquietud es que he visto que algunos doctores han libado de lo lindo y que a la hora de votar se equivoquen y salga la urna de las AAA con 10 ó 12, RRR. Es interrumpido por el otro estudiante: No puede ser, está todo preparado. Sabes que en la capilla las urnas están situadas detrás de las cortinas y que para el mayor secreto e independencia en la votación entran uno por uno los doctores por la derecha y salen por la izquierda y que no puede entrar ninguno sin que haya salido, por el lado opuesto, el que le ha precedido. La cortina es negra y solo existe la luz que dan los hachones de la parte de afuera, siendo todo muy opaco, con lo que es muy fácil las equivocación de urnas, pero previendo lo que puede ocurrir se forra la urna de AAA con papel blanco con la disculpa de que así se distingue en la oscuridad y se deja la de las RRR en su primitivo color».

Por ello los doctores que entran medio encandilados, se encuentran con que en la relativa oscuridad les llama la atención la blanca urna y allá va la tablilla de la A con la cooperación del bedel, que le habrá puesto en la mano derecha la tablilla de la A y en la izquierda la de la R y un poco amuscado por el Jerez apenas puede hacer uso de la siniestra mano y se figura que no es la suya sino la del que viene detrás.

Finalmente saldrá por la puerta principal o por la «Puerta de los Carros» en la calle de Tentenecio.