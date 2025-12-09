Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Escuela de Clotilde Rabier

Ante la insistencia de un grupo de bellísimas muchachas se levantó a hablar el Alcalde don Casto Prieto Carrasco

José María Hernández Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 05:50

Mademoiselle Clotilde Rabier escribió varias cartas al Rector de la Universidad salmantina don Miguel de Unamuno solicitando ayuda en su deseo de abrir una Escuela ... Francesa en Salamanca y gracias a la recomendación de éste ante el embajador de Francia en España, desde 1931, Jean Herbette, logró la Dirección de la Escuela. Se cumplieron sus deseos el día 25 de febrero de 1933 al abrir sus puertas en una primera planta del edificio nº 34/36 de la calle de Zamora, frente a la calle de la Luna (Reyes Católicos desde 1952). Se accedía por una puerta situada a la derecha del Garaje Argos, de Evaristo Hernández, en un rincón que originaban las casas adjuntas de línea adelantada. Eran la 32 ocupada por una botería, la 30 por la casa de radiadores de automóviles de Castro y la número 28 por la frutería de Luz Carrascal, mayorista del plátano canario. Hacía esquina con la calle del Sol (desde 1937 Vázquez Coronado).

