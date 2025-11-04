Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El caso del bígamo hace 100 años

El Juzgado instructor del sumario decretó la detención de Miguel Manzano por bígamo y efectuó su detención el día 29

José María Hernández Pérez

Martes, 4 de noviembre 2025, 05:30

En agosto de 1930 se presentó un joven en el Juzgado de Guardia en Madrid manifestando que al querer contraer matrimonio se había personado en ... las oficinas de la Vicaría para pedir la documentación precisa, encontrándose con que aparecía en los Registros como casado. Interrogado el joven sobre si podía facilitar alguna pista sobre el particular, al hilo de sus declaraciones se hicieron las oportunas diligencias y se averiguó que uno de sus amigos casado, para responder de una deuda de honor con una señorita, había utilizado la documentación del demandante, contrayendo nuevo matrimonio, aunque vivía su primera mujer.

