Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una vergüenza

Sánchez no se va a despegar del sillón ni con agua caliente mientras alienta la destitución de otros políticos como el popular Mazón

José A. Ramos

José A. Ramos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 05:30

Comenta

Sigo sobresaltado después de la comparecencia del presidente de gobierno durante 5 largas horas en lo que debía parecer una Comisión de Investigación en el ... Senado. No me acabo de explicar como es posible que no haya sacado ni una triste conclusión a tenor de lo visto y escuchado. Queda claro, eso sí, que el bagaje de Sánchez en esta materia, la de aclarar dudas y conceptos es verdaderamente intachable porque, entre otras cosas, no dejó ni una sola duda clara salvo que sí, efectivamente había cobrado en billetes, eso sí, de forma legal sin recordar ni cuándo ni cómo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
  2. 2 Más de 20 años a la espera de un derribo que no termina de llegar en la avenida de Lasalle
  3. 3 El milagro de volver a nacer gracias a un trasplante de una estudiante italiana matriculada en la Universidad
  4. 4 Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025
  5. 5 Ampliación de servicios en el bus metropolitano: la Junta suma 24 nuevas expediciones
  6. 6 Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal
  7. 7 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y ...»
  8. 8 La Bonoloto deja un buen pellizco en un pueblo de Salamanca
  9. 9 Una pajera en llamas moviliza a los Bomberos a una finca entre Sando y Santa María de Sando
  10. 10 La Guardia Civil sorprende a un menor conduciendo una moto sin carné en San Miguel de Valero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una vergüenza