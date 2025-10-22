Más polémica

Ganas tengo de escuchar explicaciones del presidente del Gobierno en el Senado acerca de sus más íntimas relaciones con la política general en este país ... soportando estoicamente el acorralamiento mediático sin pestañear. Aún hoy algunos políticos esperan un adelanto de elecciones generales y vamos viendo poco a poco cómo la autodefensa del sanchismo se mantiene incluso sin presentar unos presupuestos generales que ya se demoran por tres años.

Esto, amigos, no hay democracia que lo soporte. La deuda que está dejando este Gobierno no la van a pagar ni nuestros tataranietos y todo por mantener las manos aferradas al sillón de mando antes de que otros puedan dar un paso adelante. Y aún me parece más insoportable que los buenos socialistas lo permitan e incluso en muchos casos lo aplaudan. Vamos camino de la república bananera que muchos parece que ansían en detrimento del avance de quienes lo merecen y se encuentran a merced de estas circunstancias.

Por si alguien tiene dudas, quienes lo merecen son los ciudadanos de a pie que ven como suben los precios, ven como bajan los salarios y como crecen los impuestos mientras que quienes gobiernan lo niegan tajantemente.

Una vez más tendremos que recordar cómo nos encontramos en esta tierra olvidada en la que seguimos con carreteras precarias por las que parece imposible circular con garantías, seguimos a la espera de una mejora ostensible de nuestras comunicaciones por tierra, mar y aire mientras que seguimos aportando nuestros impuestos destinados a otros menesteres e incluso engordando la faltriquera de las comunidades afines.

A fin de cuentas, me parece un «sindiós», un desacierto descomunal que estamos pagando todos sin que, por el momento, veamos la luz. En Salamanca se suceden los congresos, encuentros y simposios en los que se muestran avances importantes que, en muchos casos, tristemente no se podrán materializar por falta de financiación pública. Este es el quid de la cuestión, los políticos se pierden en otras batallas olvidando lo importante que es el servicio público. Estamos finalizando el año y nos estamos ocupando en cuestiones que no dejan de ser importantes como son la finalización de guerras, de muertes inútiles y de injusticias que no se acaban de resolver, pero, al mismo tiempo, deberíamos mirar hacia nuestro propio presente y futuro.

Creo que debemos pensar y actuar más en nuestro favor y exigir lo que es nuestro con mejores condiciones para los jóvenes en el acceso al trabajo y a la vivienda. Ahora contamos con los mejor formados que no les queda otra que emigrar para volver de vacaciones en Navidad. En este paso deberíamos estar con más acciones visibles para quienes merecen una oportunidad y también, cómo no, más mejoras en la atención a los mayores.