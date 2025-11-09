Gobierno y demografía

Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

De la fecundidad no hablamos. ¿Para qué? diría alguna feminista de esas ignorantes que predican que las mujeres no tengan hijos

Joaquín Leguina

Domingo, 9 de noviembre 2025, 05:30

La situación demográfica en España —que he tratado aquí varias veces— es la más grave de la Unión Europea: bajísima fecundidad, con los correspondientes problemas ... que se derivan de esa pírrica fecundidad: financiación de la Seguridad Social, alta proporción de gente mayor de 65 años y, por supuesto, una despoblación creciente en las zonas no urbanas.

