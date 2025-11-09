Gobierno y demografía

La situación demográfica en España —que he tratado aquí varias veces— es la más grave de la Unión Europea: bajísima fecundidad, con los correspondientes problemas ... que se derivan de esa pírrica fecundidad: financiación de la Seguridad Social, alta proporción de gente mayor de 65 años y, por supuesto, una despoblación creciente en las zonas no urbanas.

En el Ministerio de Transición y Reto Demográfico, mientras tuvo al frente a Teresa Ribera, se negaron a hablar del problema demográfico principal, que es la bajísima fecundidad (1,1 hijos por mujer, mientras que para la población no caiga se necesitan 2,3 hijos o más por mujer).

A este propósito, Pedro Sánchez dijo en el Pleno del Congreso en octubre de 2022 lo siguiente: «La despoblación no es un fenómeno irreversible ni un problema sin solución. Se trata de garantizar empleos dignos y servicios públicos de calidad en todo el territorio». Buenas y vacías palabras.

El Gobierno había aprobado en marzo de 2019 la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (ENRD), sustanciada a través de un Plan de 130 medidas aprobado dos años más tarde.

Luego entró en juego el Tribunal de Cuentas, detectando que al Gobierno –como a Teresa Ribera— parece interesarle tan solo la despoblación rural y no quiere ni oír hablar de fecundidad. Lo que sostienen los relatores del informe del Tribunal de Cuentas es que el plan no contó con presupuesto propio, sino con una estimación de 10.000 millones de euros para el periodo 2021-2023, cuantía que se revisó al alza, hasta los 12.808 millones de euros, con ocasión de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, y hasta los 13.419 millones de euros según la última estimación. Puros números sin concreción real.

El Tribunal de Cuentas también ha detectado que el 30,9 por ciento del presupuesto se destinó al fomento de mejoras en la competitividad, la diversificación de actividades y las oportunidades de empleo y educativas, especialmente de jóvenes y mujeres, constituyendo los principales factores que, según el ministerio, serían causantes de la despoblación del medio rural. Otro 28,8 por ciento se dedicó a garantizar la provisión de servicios públicos en el mundo rural, el 16,8 por ciento a mejorar la garantía y eficiencia de los suministros de energía y agua y el 15,9 por ciento a extender la conectividad por banda ancha o 5G.

Es decir, que de la fecundidad no hablamos. ¿Para qué?, diría alguna feminista radical, de esas ignorantes que predican que las mujeres no tengan hijos.