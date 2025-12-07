Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Joaquín Leguina

Domingo, 7 de diciembre 2025, 05:50

El Ministerio de Igualdad acaba de publicar los resultados de una encuesta encargada de obtener datos sobre el maltrato que reciben las mujeres por parte ... de los varones en España, y cuyos resultados me parecen bastante hinchados, pues según dicha muestra, casi una de cada tres mujeres en España (el 30,3 por ciento) de 16 años o más ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja actual o de exparejas en algún momento de sus vidas. Ese algún tipo de violencia se refiere a agresiones físicas, violencia sexual, restricciones económicas o ataques psicológicos. Son 6.445.301 mujeres. En concreto, el 9,2 por ciento de las mujeres encuestadas ha sufrido violencia física por parte de su pareja o expareja y el 7,7 por ciento ha padecido violencia sexual.

Estadísticas y propaganda