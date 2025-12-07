Estadísticas y propaganda

El Ministerio de Igualdad acaba de publicar los resultados de una encuesta encargada de obtener datos sobre el maltrato que reciben las mujeres por parte ... de los varones en España, y cuyos resultados me parecen bastante hinchados, pues según dicha muestra, casi una de cada tres mujeres en España (el 30,3 por ciento) de 16 años o más ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja actual o de exparejas en algún momento de sus vidas. Ese algún tipo de violencia se refiere a agresiones físicas, violencia sexual, restricciones económicas o ataques psicológicos. Son 6.445.301 mujeres. En concreto, el 9,2 por ciento de las mujeres encuestadas ha sufrido violencia física por parte de su pareja o expareja y el 7,7 por ciento ha padecido violencia sexual.

Los datos no casan con los oficiales que en España recoge y publica el INE. Primer dato: homicidios contra mujeres por millón de hombres en 2024 nacidos en España: 2,1. Nacidos en el extranjero, 4,8. En cuanto a nivel internacional, España está muy por debajo de los países nórdicos y ocupa el último lugar en la UE. El analista Luis Ventoso ha escrito a este respecto lo siguiente: «Es evidente que los hombres delinquen muchísimo más que las mujeres, hasta el extremo de que cometen el 90 por ciento de los homicidios. Pero hay más verdades que nuestra izquierda gobernante se empecina en omitir: los extranjeros matan, roban y violan mucho más que los españoles. Además, están sobrerrepresentados en las cárceles en relación con el volumen que suponen en el conjunto de la población (y de manera muy especial, los marroquíes), pero la inmensa mayoría no delinque. Es injusto e inaceptable criminalizarlos en bloque, al tiempo que es contrario a la evidencia negar su mayor propensión estadística al delito. Además, sus tasas de criminalidad aquí están muy por debajo de las de sus países de origen».

Condenados en firme en España por asesinato de violencia de género, según el país de nacimiento por millón de hombres de 20 a 75 años, España, 3,3; Asia 7,2; resto de Europa, 9,4; América, 12,4; África, 13,0.

Por el lugar en el que ocurrieron las violaciones, en el trienio 2022-2024, Cataluña, con Lérida en cabeza, tuvo con gran diferencia el mayor número de violaciones de toda España en proporción a su población, 2,3 veces la tasa por millón de habitantes del resto de España, sin incluir a Cataluña, seguida de Baleares, El País Vasco y Navarra.

En general, pese a que el castigo legal por matar a alguien en España es bajo con relación al mal causado, nuestro país sigue teniendo una de las tasas de homicidio intencional más bajas del mundo.