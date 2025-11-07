Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pobres con empleo

«No es que sea más complicado cobrar lo que se considera 'clase media'. Lo complicado es que eso ahora dé para vivir»

Javier Hernández

Javier Hernández

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

El consejero de Presidencia de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, afirmó esta semana en Salamanca que cada vez hay más trabajadores que lo pasan ... mal, no solo para llegar a final de mes, sino para vivir. «Antes tener un empleo era sinónimo de poder desarrollar un proyecto vital; ahora no lo garantiza. Tenemos trabajadores pobres», apuntaba.

