Larga vida

No es una cuestión de ombligocentrismo, pero siempre se ha dicho que en Salamanca se vive de maravilla. Lo que no es debatible es que ... se vive más. No sé si de maravilla o de pena, pero más que en otros lugares. Lo acaba de corroborar el Instituto Nacional de Estadística: Salamanca es la provincia con mayor esperanza de vida de España —85,77 años frente a los 84,01 de media nacional— lo que significa que un salmantino que se jubila tiene todavía mucha vida por delante. Los mayores de 65 de la provincia de Salamanca son los que más años tienen por delante, con una proyección de 23,15 años adicionales.

Cualquiera que lea estas estadísticas se pregunta los porqués. En las primeras 44 semanas de este año, Salamanca ha registrado 3.191 fallecimientos, que es la cifra más baja de la última década y un 3,5% menos que el año anterior. Esto tendría una explicación más sencilla: se muere más gente en Madrid que en Salamanca porque hay mucha más gente para todo: para morir, para procrear, para tener accidentes, cometer delitos… Pero se da el caso de que Salamanca enlaza varios años de —aunque muy lenta— recuperación de población, así que los tiros no van por ahí.

Somos una provincia con despoblación, con una economía más que modesta, sin los recursos de las grandes capitales y, sin embargo, la gente vive casi dos años más que en el resto del país.

Mi primera teoría apunta, obligatoriamente, al sistema sanitario, donde Salamanca suele ser una anomalía positiva dentro del mapa español: tiene el complejo hospitalario más potente de la Comunidad. El Hospital de Salamanca tiene la tecnología más puntera del país y, aunque es injusto, significa que tener un problema de salud en Salamanca y ser tratado u operado en este hospital te da más posibilidades de sobrevivir que a un ciudadano de otra provincia.

No vamos a tapar que existen listas de espera considerables y que la demora para ser visto por un especialista todavía supera los tres dígitos en muchas ocasiones, pero a pesar de esa presión asistencial, el Hospital conserva un nivel resolutivo que otras provincias envidiarían.

Es posible que la combinación de recursos, conocimiento y una cierta cultura sanitaria —esa costumbre de «ir al médico» antes de tiempo, no después— esté funcionando como un blindaje silencioso.

También hay que mencionar la estructura de Atención Primaria. También criticada, también mejorable… pero los datos están ahí: una de las mayores ratios de médico por cada 100.000 habitantes y la segunda mayor red de consultorios rurales del país, por detrás de Burgos. Este último es un dato al que no le atribuyo mucho mérito porque creo que está condenado a cambiar en beneficio de la concentración de médicos en centros rurales de cabecera donde tengan un ecógrafo, un espirógrafo, un bisturí eléctrico… Un algo.

Podríamos fijarnos también en la manera de vivir. Sin idealizar nada. No somos un paraíso nórdico, pero seguimos un ritmo menos acelerado que en las grandes ciudades. Podemos cruzarnos con un conocido y detenernos para intercambiar un 'qué tal te va'. Vínculos sociales que aún no han sido completamente licuados por las prisas.

Estamos especulando con muchos factores lógicos, y al final puede ser consecuencia del frío, de la comida o de la calidad del aire. Lo que es llamativo que en una provincia que parece —a veces— detenida en el tiempo, la vida, curiosamente, ha decidido no tener prisa.

O será que el de la guadaña viaja en tren. Eso lo explicaría todo.