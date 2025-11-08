Alberto Núñez Feijóo decidió hace un año meter la patata caliente de Carlos Mazón en un cajón. Entonces no quiso hacer ruido, ni señalar a ... un culpable para no dejar inmune la responsabilidad de Pedro Sánchez, en la gestión del desastre de la Dana.

Suele pasar que cuando metes una patata caliente de esa magnitud, en un cajón, no sólo no se enfría sino que guarda el calor a la espera de que alguien tome una decisión. Y si sigues metiendo patatas, el cajón simplemente se llena de problemas que no se van a resolver, por el simple hecho de no afrontarlos.

El resultado ha sido nefasto porque Mazón ha estado un año arrastrando su cadáver político ante toda la ciudadanía, le ha dado oxígeno a un Psoe desnortado en la comunidad valenciana y ha dejado dañada la marca que aspira a vender gestión eficaz ante el nuevo ciclo electoral.

Por si esto fuera poco, Núñez Feijóo ha decidido pactar su salida. Y Mazón, que se dejó la gafas de ver en aquella larga sobremesa del Ventorro, se ha fabricado un adiós diferido que perjudicará todavía más al líder del PP. Su presencia en la Generalitat valenciana se puede alargar meses. Y ahí seguirá su figura presente como recuerdo del caos y de aferrarse al cargo, cuando los ciudadanos vayan a las urnas en Extremadura y quizá en Castilla y León. Y encima los populares le dejan la salida de la crisis valenciana a Vox para darles también una buena baza electoral.

La conclusión es que al final la patata, como era de prever nunca se enfrió, como esperaba el líder del PP. Hay cosas que el tiempo no borra y menos cuando hay vidas humanas de por medio. Los problemas grandes exigen también grandes decisiones, por traumáticas que puedan parecer. Porque en política y en la vida, mirar para otro lado y esperar el milagro no suele funcionar.

Y a estas alturas ya es difícil que alguien compre la comparación de que unos dimiten y otros no. Es verdad, que en el gobierno central tampoco se va nadie. El propio Sánchez no ha podido volver a pisar la calle en la zona de la Dana, después de salir corriendo de Paiporta. Pero después de que Mazón haya estado un año aferrándose al cargo, ahora ya no puede ser ejemplo de nada.

Ya en 2023 el presidente valenciano se adelantó a todos y firmó un pacto con Vox, que le hizo media campaña a Sánchez y dañó a Feijóo en las generales. Y ahí sigue, ahora en funciones. Y la patata que no se acaba de enfriar.