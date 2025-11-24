Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ESTO SON LENTEJAS

El relato y la pregunta

Isabel Bernardo Fernández

Isabel Bernardo Fernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 05:53

Comenta

Atrás queda ya una semana en la que las celebraciones de los 50 años del fin del franquismo y los 50 de la proclamación de ... la Monarquía me han devuelto a las lejanas nieblas de aquel noviembre de 1975, en el que mi yo niña y mi yo preadolescente aún no habían comenzado a mirarse con extrañeza.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  2. 2 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  3. 3 A juicio por la muerte agónica de su perra, sin ningún diente y llena de tumores, en una casa de Pelabravo
  4. 4 A prisión un ladrón georgiano por un robo en un domicilio de Comuneros
  5. 5 El golpe más ruin en Béjar: ante el juez por robar la hucha de la lucha contra el cáncer en una droguería
  6. 6 «Tengo tres riñones y hago vida normal»
  7. 7 El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)
  8. 8 El cirujano del Hospital que transforma las recetas de cocina en artículos científicos
  9. 9 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  10. 10 Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El relato y la pregunta