El relato y la pregunta

Atrás queda ya una semana en la que las celebraciones de los 50 años del fin del franquismo y los 50 de la proclamación de ... la Monarquía me han devuelto a las lejanas nieblas de aquel noviembre de 1975, en el que mi yo niña y mi yo preadolescente aún no habían comenzado a mirarse con extrañeza.

Éramos solo chavales y chavalas de los doce de entonces, que formaban fila en el patio de una escuela —los más bajos en cabecera, los altos detrás— antes de que sonara la campana y se abrieran las puertas de unas aulas atemperadas con una estufa en la pared del fondo y un brasero de cisco bajo la mesa del maestro. Dentro de la cartera unos pocos libros, el lápiz, la goma y el cuaderno. En los bolsillos del abrigo, el bocadillo y media docena de canicas de colores y cristal. Aunque aquella mañana de jueves frío nada íbamos a necesitar.

La escuela se cerraba por luto nacional y pronto volvimos a 'correr exultante' a casa. Por eso de que se suspendieron durante unos días las clases. Por eso de poder tirarnos a la bartola y sentarnos con inocente curiosidad ante la televisión, sin poder realmente interpretar lo que aquellas imágenes de duelo en blanco y negro significaban. Dos días después la aparición en la pequeña pantalla de don Juan Carlos y doña Sofía con sus hijos me llenó los ojos de sorpresa y los oídos de muy bonitas palabras. Y de aquel día en adelante todo se haría ya un inevitable y rápido despertar a un tiempo nuevo donde la juventud me abrazó con una libertad sin ira y la guitarra al hombro. La democracia me cambió las 'merceditas' de charol por zuecos franceses con tachuelas. La democracia me enseñó a respetar la bandera, la Corona y la Constitución. La democracia me educó en el convivir honesto con afines y adversarios para hacer frente a todos los mañanas que nunca quise dejar de soñar.

El relato que a grandes rasgos resume los últimos cincuenta años de mi vida que he querido recordar con nostalgia (y, más aún, con esperanza) en algunas partes del discurso que el pasado sábado pronunció Su Majestad el Rey Felipe VI en el Palacio Real. Cito textualmente: «En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos, no para idealizarlo, sino para recordar su método: la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición». Resulta desalentador que a poco de concluir los fastos los «hunos» y los «hotros» de los partidos políticos se tiraran a la calle con la carlanca de los mastines al cuello y la bocaza soltando brasas. ¿Qué futuro puede seguir soñándose con tanta brutalidad?