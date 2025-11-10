El cascabel del gato

España se ha instalado en una peligrosa normalización de lo anormal y ya aceptamos la decadencia con una naturalidad que da miedo. Comenzamos normalizando que ... la justicia era lenta, las listas médicas largas y los servidores públicos más de 'sueldazos' que de servir. Normalizando programas chuscos del entretenimiento televisivo que iban haciendo escuela. Normalizando tertulias atiborradas de golf@s que atontaban al público con sus buenas mañas para ganarse la vida sin pelos en la lengua, sin pegar golpe y sin pudor de cama. Normalizando la zafiedad del lenguaje y la frivolidad. Normalizando la pérdida de principios y valores. Normalizando, en fin, que por esta Españita nuestra ya no trabajarían apasionadamente los quijotes sino los tontos. Así que para vivir medianamente felices dentro de la nueva normalidad lo más práctico era acostumbrarse.

Al fin y al cabo, la matraca del discurso de la sociedad del bienestar nos seguía haciendo tilín en los oídos. Al fin y al cabo, todo lo que podíamos hacer era esperar nuevas elecciones. Al fin y al cabo, no todos creíamos ser gente de tan mala calaña.

Pero nadie sospechaba que lo peor de la decadencia estaba aún por llegar. Y cuando quisimos darnos cuenta la normalización de lo anormal nos ha robado toda ambición y esperanza, y dejado exhaustos. Se han normalizado el fraude y la corrupción. Normalizado el insulto y la falta de respeto parlamentarios. Normalizado la falsedad en el ser, la amoralidad en el estar y el irse con dinero público de picos pardos. Normalizado que los trenes se averíen a mitad de camino y que los pasajeros hayan de cambiar de convoy, vía 'alante', a trompicones y maleta a rastras. Normalizado que no se encuentren empleados porque el mejor empleo está en que el Estado te mande el sueldo a casa sin necesidad de madrugar. Normalizado que los escolares tengan a raya a sus maestros. Normalizado la despoblación. Normalizado la polarización y el decir a 'grito pelao' que el adversario te da asco. Normalizado el presumir de culo en redes sociales y de cuscús en Marrakech. Normalizado que todos los políticos son iguales y nada podemos hacer. Y con este normalizarlo todo estamos legitimando de alguna forma nuestra propia decadencia. Aunque fuera de los partidos políticos nadie crea que alguien vendrá a cambiarlo. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? nos preguntamos por eso de decir algo. Pero ni Esopo tuvo respuesta para los ratones en apuros de su fábula. Le he preguntado a la IA por si acaso pudiera ayudarme. Amablemente me ha dicho que ella trabaja para una sociedad saludable y no enferma de decadencia. ¡Vaya!