El cascabel del gato

Isabel Bernardo Fernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 05:30

Comenta

España se ha instalado en una peligrosa normalización de lo anormal y ya aceptamos la decadencia con una naturalidad que da miedo. Comenzamos normalizando que ... la justicia era lenta, las listas médicas largas y los servidores públicos más de 'sueldazos' que de servir. Normalizando programas chuscos del entretenimiento televisivo que iban haciendo escuela. Normalizando tertulias atiborradas de golf@s que atontaban al público con sus buenas mañas para ganarse la vida sin pelos en la lengua, sin pegar golpe y sin pudor de cama. Normalizando la zafiedad del lenguaje y la frivolidad. Normalizando la pérdida de principios y valores. Normalizando, en fin, que por esta Españita nuestra ya no trabajarían apasionadamente los quijotes sino los tontos. Así que para vivir medianamente felices dentro de la nueva normalidad lo más práctico era acostumbrarse.

