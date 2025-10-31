Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mi camisa es mayor de edad

Fernando Población

Fernando Población

Viernes, 31 de octubre 2025, 05:30

Comenta

No es broma eh, la camisa que llevo puesta hoy tiene más de 18 años. Ya puede votar en las próximas elecciones. Ahora podría decir ... que ya no hacen las cosas como antes, que en mis tiempos se hacían las cosas para que duraran no como ahora, que ahora todo se hace para que dure nada y menos… Podría decirlo y, entonces estaría demostrando los años que ya tengo (y la semana que viene uno más), pero no, no quiero ponerme melancólico (ni pesado).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  2. 2 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  3. 3 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  4. 4 Fallece Juan Calderón, el hermano mayor «por excelencia» de Jesús Nazareno
  5. 5 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve
  6. 6 Del campo al cementerio: «Ya no da para vivir»
  7. 7 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  8. 8 Francia adelanta la apertura de sus fronteras y exportará de nuevo vacuno este sábado
  9. 9 El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo
  10. 10 Localizado de madrugada y en buen estado un anciano de 88 años que había desaparecido en Mieza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mi camisa es mayor de edad