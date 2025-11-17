De la música, al cielo

Comenta Compartir

«Ojalá, todas estas canciones que vamos a cantar os hagan recordar buenos y bonitos momentos de vuestra vida». Con estas palabras de Pedro Herrero, ... comenzó el pasado sábado el concierto de Pecos en un Multiusos Sánchez Paraíso a reventar. Uno se pregunta qué tiene la música y qué tienen esos dos hermanos, que llevan sobre los escenarios casi el mismo tiempo que nuestra democracia, para generar una expectación que les viene haciendo llenar recintos por toda España, desde hace casi un año, con una gira que llaman «Dos voces y una historia». Una historia que es la suya y también la de nuestras vidas, durante estos años de libertad. En este paralelismo imaginario, se da, en mi opinión, una enorme diferencia marcada por el éxito en cada caso: mientras que los hermanos Herrero son creíbles sobre el escenario, cantando a sus recuerdos, a sus valores, a la vida y al amor; nuestra democracia va penando a tirones entre el barrizal en que está instalada la política, el odio al diferente, la brecha cada vez mayor entre información y noticias falsas y tendenciosas, creadas con el peor de los estilos y objetivos maliciosos, que generan una creciente sensación de incertidumbre total por la falta de acuerdos en las grandes políticas a niveles locales, regionales, nacionales e internacionales. Pareciera que puede tambalearse el mundo tal y como lo conocemos.

A Joan Manuel Serrat nada le gusta más que hacer canciones, lo mismo que me gustaría a mí, por supuesto sin cantar, hacer columnas que hablaran de las cosas maravillosas de la vida. Esas a las que loan él, Pecos y otro motón de artistas increíbles que tenemos en este país. Claro que, según sus mensajes, los catalogamos de rojos, fachas, rosas o arco iris. Somos así. Eso es lo más preocupante de todo, solo parecemos reaccionar en positivo cuando se producen hecatombes. Y, ni por esas, nada nuevo de parte de quienes tienen la responsabilidad, que no sean los balones fuera de los unos y las dentelladas de los otros. No es de extrañar que nos refugiemos en la música de siempre los que tenemos una edad y en la más moderna los jóvenes. Yo me acerqué a ver a Pecos como me gusta hacer ante cualquier evento, relación o entrevista nuevos, como un folio en blanco, dispuesto a captar todo lo que pasa, cada detalle. Sin prejuicios, sin llevar escrita mi opinión. Lejos de pretender dar lecciones de nada, me parece que de ese modo se disfruta más. No puedo decir que no ejerzo la crítica, porque lo hago desde algunas tribunas públicas, pero puedo asegurar que con la única intención de tratar de despertar la conciencia de que o cuidamos lo que tenemos o será complicado que no estalle un día una bomba que traiga otra y otras, y las siguientes. Pecos nos regalaron un rato de paz con su autenticidad. Cuan bueno sería tener más y más de esos. Y menos bombas.

