Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

De la música, al cielo

Nuestra democracia va penando a tirones entre el barrizal en que está instalada la política

Fernando Garrido

Fernando Garrido

Lunes, 17 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

«Ojalá, todas estas canciones que vamos a cantar os hagan recordar buenos y bonitos momentos de vuestra vida». Con estas palabras de Pedro Herrero, ... comenzó el pasado sábado el concierto de Pecos en un Multiusos Sánchez Paraíso a reventar. Uno se pregunta qué tiene la música y qué tienen esos dos hermanos, que llevan sobre los escenarios casi el mismo tiempo que nuestra democracia, para generar una expectación que les viene haciendo llenar recintos por toda España, desde hace casi un año, con una gira que llaman «Dos voces y una historia». Una historia que es la suya y también la de nuestras vidas, durante estos años de libertad. En este paralelismo imaginario, se da, en mi opinión, una enorme diferencia marcada por el éxito en cada caso: mientras que los hermanos Herrero son creíbles sobre el escenario, cantando a sus recuerdos, a sus valores, a la vida y al amor; nuestra democracia va penando a tirones entre el barrizal en que está instalada la política, el odio al diferente, la brecha cada vez mayor entre información y noticias falsas y tendenciosas, creadas con el peor de los estilos y objetivos maliciosos, que generan una creciente sensación de incertidumbre total por la falta de acuerdos en las grandes políticas a niveles locales, regionales, nacionales e internacionales. Pareciera que puede tambalearse el mundo tal y como lo conocemos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cinco capitales de Castilla y León en las que nevará en los próximos días
  2. 2 «Sin los quirófanos de tarde no podríamos asumir toda la demanda. Son matemáticas»
  3. 3 El mítico Henry Méndez aparece por sorpresa en una boda en Salamanca
  4. 4 Así quedó el escalafón de novilleros de la temporada 2025
  5. 5 «Calentitas, que queman»: el aroma que anuncia el frío
  6. 6 El Salamanca UDS perdona y paga muy caro una desconexión de cinco minutos ante el Ávila (1-3)
  7. 7 Salamanca, cuarta provincia de España que más reduce la fuga de trabajadores
  8. 8 La falta de lluvia deja una campaña de aceituna menor de la esperada
  9. 9 El rastrillo San Vicente Paúl, 17 años ayudando
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 16 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca De la música, al cielo