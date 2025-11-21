Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

«No es lo que ustedes piensan»

No cerré bien la maleta y, cuando bajamos por la calle Montera, se abrió y braguitas y sujetadores se desparramaron por la acera

César Lumbreras

César Lumbreras

Viernes, 21 de noviembre 2025, 05:50

El día que murió Franco yo estaba en Madrid. Cursaba segundo de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Tras ocho años de internado ... huía de los colegios mayores y logré convencer a mis padres para ir al Hostal Veracruz que además salía algo más barato. Estaba y está, porque existe, en el número 1 de la Calle de La Victoria, al lado de la Puerta del Sol. Ocupaba dos plantas, la tercera y la cuarta. Mi habitación se encontraba en esta última y daba al Callejón del Pozo, donde existe una pastelería del mismo nombre, famosa por sus hojaldres. Era la calle taurina por excelencia de Madrid en aquellos tiempos. En ella tenía sus oficinas y la venta de entradas la empresa que gestionaba la plaza de toros de las Ventas y en sus bares recalaba todo el taurinismo.

