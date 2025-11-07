Nueva York no es EEUU

Comenta Compartir

En cualquier país democrático de nuestro entorno, una sola de las tormentas que sacuden al marido de Begoña hubiera hecho caer a su Gobierno. Hago ... una breve recapitulación: en lo judicial, lo de su Fiscal General del Estado sentado en el banquillo de los acusados y la investigación sobre los pagos en efectivo en el PSOE; en lo judicial-familiar, lo de su esposa Begoña y su hermano; en el partido-Gobierno, lo de Koldo, Ábalos y ahora Torres, por citar tan solo algunos casos; en lo político, lo que ha dicho Junts ayer sin ir más lejos; en lo económico-político, la falta de proyecto de Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo. En resumen, se han juntado multitud de tormentas, lo que hace que perdamos la perspectiva y ya parezca que da igual. Y al final he llegado a la conclusión de que eso es lo que quiere Pedro Sánchez, que haya cuantas más mejor y no suceda nada, mientras el PP navega sin aclarase muy bien. ¡A toxicidad generalizada, mejor para el marido de Begoña!

Por eso no deseo contribuir al aumento de la toxicidad, poniendo otra vez de manifiesto lo que ya estamos viviendo, y he decidido volver mis ojos a lo que ha sucedido en Estados Unidos, en esas mini elecciones en algunos lados, en las que Trump se ha llevado un rapapolvo. No seré yo el que lo niegue. Sin embargo, creo que se deben poner las cosas en su justo contexto y no sacarlas de quicio, como está haciendo la progresía patria con el nuevo alcalde de Nueva York. A centrar el enfoque me ha ayudado un amigo diplomático de nacionalidad estadounidense que me ha enviado este fino análisis político. «Pues yo pienso que la euforia con la victoria electoral de Mamdani en Nueva York, que siempre ha sido un lugar excéntrico desde el punto de vista electoral, está bastante desencaminada. El verdadero triunfador es precisamente Trump. Y, ¿por qué? Pues porque es un radical de izquierdas que emerge en un momento en el que el Partido Demócrata esta desnortado. Mamdani es originario de Uganda, de donde fue expulsado con su familia y su etnia por Idi Amin; debido a que no nació en Estados Unidos, nunca podrá aspirar a ser presidente de Estados Unidos, porque la Constitución solo permite ser presidente a los nacidos dentro del país», dice. Más adelante cuenta que «a Trump y a los trumpistas les conviene, y lo iremos viendo en los próximos meses, hacerlo crecer como líder de los demócratas. Además, como para cumplir su programa en vivienda y transporte necesita la colaboración de otros estamentos (estado, Gobierno Federal), a los que no se les pasará por la imaginación prestarle ayuda, le veremos fracasar más pronto que tarde. En resumen, que a los sectarios de fuera de los EEUU, con la ilusión de que Trump ha perdido algo, les digo que más dura será la vuelta a la realidad», concluye. Ahí lo dejo para general reflexión, a lo que añado lo siguiente: la ciudad de Nueva York nada tiene que ver con Estados Unidos y Trump dispone de tres años.

