Nueva York no es EEUU

Se han juntado multitud de tormentas, lo que hace que perdamos la perspectiva y ya parezca que da igual

César Lumbreras

César Lumbreras

Viernes, 7 de noviembre 2025, 05:30

En cualquier país democrático de nuestro entorno, una sola de las tormentas que sacuden al marido de Begoña hubiera hecho caer a su Gobierno. Hago ... una breve recapitulación: en lo judicial, lo de su Fiscal General del Estado sentado en el banquillo de los acusados y la investigación sobre los pagos en efectivo en el PSOE; en lo judicial-familiar, lo de su esposa Begoña y su hermano; en el partido-Gobierno, lo de Koldo, Ábalos y ahora Torres, por citar tan solo algunos casos; en lo político, lo que ha dicho Junts ayer sin ir más lejos; en lo económico-político, la falta de proyecto de Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo. En resumen, se han juntado multitud de tormentas, lo que hace que perdamos la perspectiva y ya parezca que da igual. Y al final he llegado a la conclusión de que eso es lo que quiere Pedro Sánchez, que haya cuantas más mejor y no suceda nada, mientras el PP navega sin aclarase muy bien. ¡A toxicidad generalizada, mejor para el marido de Begoña!

