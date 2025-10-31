El Gobierno es un circo

Comenta Compartir

Para circo, lo que se dice circo, entendido como «caos, follón, espectáculo», una de las acepciones coloquiales recogidas por la RAE, el Gobierno presidido por ... el marido de Begoña. Pongo un ejemplo de especial interés para los ganaderos de vacuno de la provincia de Salamanca. El pasado día 3, viernes, cuando se conocieron los primeros casos de dermatosis nodular, desde el Ministerio de Agricultura anunciaron oficialmente la suspensión de las exportaciones de animales. Sin embargo, el ministro, Luis Planas, no debió de enterarse de esta medida adoptada en su departamento, porque dos semanas y media después, el martes 21 de octubre, anunció a bombo y platillo, en la conferencia de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, que España suspendía temporalmente las exportaciones de animales vivos de vacuno debido a la dermatosis nodular contagiosa. ¡Toma! Pero insisto, si esa medida ya estaba en vigor desde el día 3. El hecho ha pasado más desapercibido de lo que debiera, incluso en medios del sector agrario y entre los ganaderos de vacuno, y es un fiel reflejo del caos en el que Luis Planas tiene sumido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El titular, es decir, Planas, no se habla prácticamente con su teórica segunda, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, que fue consejera en Extremadura. Durante los últimos meses han abandonado sus puestos varios altos cargos, como la presidenta del FEGA, María José Hernández, y Valentín Almansa, que era director general que se encargaba de la sanidad agraria, y el ambiente en la sede central se ha vuelto irrespirable. Nunca este Ministerio había sido tan irrelevante.

Se trata de un ejemplo en un ministerio concreto, pero es que, durante esta legislatura, el equipo formado por Pedro Sánchez ha sido un auténtico circo, con contradicciones entre ellos, por no hablar de sus peleas y de las medidas que se anuncian y se retiran. En lo que sí tiene razón el marido de Begoña es en que su comparecencia de ayer ante la comisión del Senado fue un auténtico circo, especialmente en lo que respecta a sus intervenciones, en las que repitió hasta la saciedad: «no me consta», «no recuerdo» o «no lo sé». Solo le faltó decir aquello de «yo no he sido», mientras jugueteaba con sus gafas, una de las novedades de su aparición estelar. Como es un circo lo que sucede en el plano presupuestario, porque hoy se cumple un mes desde que finalizó el plazo para que el Gobierno presidido por el marido de Begoña y el que fue compañero del Peugeot de Ábalos, Koldo y Cerdán, enviase su proyecto de Presupuestos al Congreso de los Diputados. Es una obligación constitucional que se han saltado a la torera por tercer año consecutivo, a pesar de que tanto él como su mano derecha, «chiqui» Montero, dijeron que esta vez sí, que iban a cumplir. Pues ha vuelto a ser que no. Supongo que, si ayer alguien hubiese preguntado por ello, su respuesta habría sido triple. «No me consta», «no recuerdo» «no lo sé». O esta otra: «esto es un circo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión