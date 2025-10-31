Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El Gobierno es un circo

Con contradicciones entre ellos, por no hablar de sus peleas y de las medidas que se anuncian y se retiran

César Lumbreras

César Lumbreras

Viernes, 31 de octubre 2025, 05:30

Para circo, lo que se dice circo, entendido como «caos, follón, espectáculo», una de las acepciones coloquiales recogidas por la RAE, el Gobierno presidido por ... el marido de Begoña. Pongo un ejemplo de especial interés para los ganaderos de vacuno de la provincia de Salamanca. El pasado día 3, viernes, cuando se conocieron los primeros casos de dermatosis nodular, desde el Ministerio de Agricultura anunciaron oficialmente la suspensión de las exportaciones de animales. Sin embargo, el ministro, Luis Planas, no debió de enterarse de esta medida adoptada en su departamento, porque dos semanas y media después, el martes 21 de octubre, anunció a bombo y platillo, en la conferencia de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, que España suspendía temporalmente las exportaciones de animales vivos de vacuno debido a la dermatosis nodular contagiosa. ¡Toma! Pero insisto, si esa medida ya estaba en vigor desde el día 3. El hecho ha pasado más desapercibido de lo que debiera, incluso en medios del sector agrario y entre los ganaderos de vacuno, y es un fiel reflejo del caos en el que Luis Planas tiene sumido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El titular, es decir, Planas, no se habla prácticamente con su teórica segunda, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, que fue consejera en Extremadura. Durante los últimos meses han abandonado sus puestos varios altos cargos, como la presidenta del FEGA, María José Hernández, y Valentín Almansa, que era director general que se encargaba de la sanidad agraria, y el ambiente en la sede central se ha vuelto irrespirable. Nunca este Ministerio había sido tan irrelevante.

