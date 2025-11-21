Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

DE PASO

El 'baile' del amigo Félix

El ministro tiene la Justicia manga por hombro. Y las mafias y empresas de dudosa legalidad sacan mucho rédito de ello

Carlos Rincón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:00

Están en los juzgados como pollos sin cabeza una vez más. En la última semana los dos contenciosos y uno de lo social han cambiado ... de edificio por tercera vez en tan solo dos años. No son los únicos. La Audiencia Provincial y otras tres salas también se han mudado. Es un nuevo movimiento del «tetris» en el que el amigo Félix tiene sumida la Justicia salmantina desde noviembre de 2023. El ministro Bolaños juega con los trabajadores de su administración como piezas de un rompecabezas. Y, así entre los armarios colocados en pasillos y los documentos que no aparecen, hay abogados perdidos en busca de un juzgado trasladado y funcionarios que no tienen claro en qué edificio deben convocar las vistas. No vale el consuelo de que poco a poco la nueva situación se normalizará porque el «baile» de juzgados no ha acabado. Nadie se puede poner cómodo en su nuevo despacho. Ya se están planeando nuevos cambios para amargarle la Nochevieja a los funcionarios. Y de este nuevo «baile» no se escapa ni el más feo. La entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia el 1 de enero supondrá un nuevo juego de las sillas, peor incluso que el vivido hasta ahora. Jueces, secretarios, gestores, tramitadores, auxilios... todos serán reubicados. El caso es marear la perdiz.

