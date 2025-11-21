El 'baile' del amigo Félix

Están en los juzgados como pollos sin cabeza una vez más. En la última semana los dos contenciosos y uno de lo social han cambiado ... de edificio por tercera vez en tan solo dos años. No son los únicos. La Audiencia Provincial y otras tres salas también se han mudado. Es un nuevo movimiento del «tetris» en el que el amigo Félix tiene sumida la Justicia salmantina desde noviembre de 2023. El ministro Bolaños juega con los trabajadores de su administración como piezas de un rompecabezas. Y, así entre los armarios colocados en pasillos y los documentos que no aparecen, hay abogados perdidos en busca de un juzgado trasladado y funcionarios que no tienen claro en qué edificio deben convocar las vistas. No vale el consuelo de que poco a poco la nueva situación se normalizará porque el «baile» de juzgados no ha acabado. Nadie se puede poner cómodo en su nuevo despacho. Ya se están planeando nuevos cambios para amargarle la Nochevieja a los funcionarios. Y de este nuevo «baile» no se escapa ni el más feo. La entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia el 1 de enero supondrá un nuevo juego de las sillas, peor incluso que el vivido hasta ahora. Jueces, secretarios, gestores, tramitadores, auxilios... todos serán reubicados. El caso es marear la perdiz.

En lo que se refiere a Salamanca, el ministro para todo nos ha salido ahorrador. Se pensó alquilar algún local o aprovechar los espacios infrautilizados del edificio de la Seguridad Social de Canalejas. Se barajó, pero, al parecer, no hay dinero para eso. Para Salamanca, pocas veces lo hay. Y ahora tenemos al personal «apelotonado» en el 39 de Gran Vía. Y lo peor es que ya estoy oyendo a los «palmeros» diciendo que los salmantinos deberíamos estar agradecidos porque después de dos décadas de espera y un presupuesto sin ejecutar durante tres años consecutivos al fin comienza la reforma del Palacio de Justicia. Un edificio que tiene hoy casi la misma accesibilidad que cuando se inauguró en tiempos del dictador Franco, al que alguno está empeñado en poner de nuevo de moda.

El problema no está en los jueces como nos trata de hacer creer la máquina del fango de Sánchez. El problema está en que, el amigo Félix, tiene la Justicia manga por hombro. Y las mafias y empresas de dudosa legalidad están sacando mucho rédito de ello. ¿Cómo es posible que pasen los días sin que se cierren los portales de internet que están vendiendo las citas previas del Registro Civil a precios que ascienden hasta los 120 euros? El colapso de las oficinas hace que resulte imposible conseguir un hueco para realizar determinados trámites en esta oficina de la plaza de Colón. Curiosamente la plantilla se ha sometido en meses pasados a un importante «adelgazamiento» que hace que ahora su personal no dé abasto.

Los perjudicados, una vez más, son los más indefensos. Principalmente extranjeros a los que les urge poner en orden su situación legal en España. Son ellos los que, ante una administración que no responde, tratan de buscar una solución para ser atendidos en el Registro Civil y caen en las redes de mafias que se quedan con su dinero y les estafan. Un «mercado negro» que no existiría si no se exigiera cita previa o, si al menos, fuese sencillo conseguirla.

En estos tiempos, Mariano José de Larra se quedaría sin tinta, porque el «Vuelva usted mañana» ha pasado a nivel premium. El Ministerio «cuelga» indefinidamente en su web una cartel de «En este momento no hay citas disponibles» y al ciudadano que le zurzan. Ya se las apañará el funcionario de turno para dar una solución a quienes, con razón, se presenten indignados en su mostrador. Al fin y al cabo, hasta La Moncloa no llegan los gritos.