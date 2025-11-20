La soledad del Manager

He notado que el cachicán del serrallo aún chapalea en el lodazal, pero con estructura de presidiario. Incluso por mucho que ahora se anude en ... grueso las corbatas, la palidez ya le come el maquillaje, que es igual que comerle las hipótesis de su desfachatez. Curiosamente, vivimos en una monarquía parlamentaria y aquí no gobierna ni el monarca ni el parlamento, que lleva en minoría desde las Cortes de Cádiz. Sólo falta que, al estilo de bolcheviques y nazis, el de la Moncloa se otorgue a sí mismo el poder omnímodo de una dictadura disfrazada con la chalina de Montesquieu, como en las danzas húngaras de Viktor Orbán.

Empieza a ser normal en las democracias que cualquier idiota subido al carro del poder, pongan ustedes los nombres que deseen, considere un estorbo intolerable aquellos poderes que han de controlar su gobernanza, es decir, el Parlamento, la Justicia y la Prensa. De ahí que el idiota de turno trate de lograr su control sin escatimar los medios necesarios: el chantaje, la amenaza fis-cal, la supresión de la publicidad, el linchamiento público, etc. Recuerde quien tenga edad la llamada telefónica de Felipe González, vía Garrigues, a Juan Tomás de Salas, dueño del Grupo 16, para que fulminase sin titubeos a su director, Pedro J. Ramírez, por considerarlo desafecto al Régimen.

Este proceso de destrucción democrática lleva en marcha desde que los socialistas recortaron la independencia del poder judicial mediante aquella ley de 1985, y que el Partido Popular, por mucho que lo prometiera, dejó su abolición para mejores tiempos, habiendo disfrutado hasta la fecha de dos mayorías absolutas. El Partido Popular también amagó con cambiar la ley electoral, sobre todo para evitar, de una vez por todas, el tiberio parlamentario que ahora padecemos.

Todos sabemos que el PSOE, aunque abandonó el marxismo en aquel congreso de Suresnes, ideológicamente jamás ha mudado el plumaje, ni siquiera ha com-pletado el pelecheo reglamentario de los veranos. Durante un par de legislaturas es posible que llevara el manto de armiño de la santísima socialdemocracia, pero aquel desvarío ideológico terminó con los atentados del 11M, que pusieron fin a dos mandatos sin pisar moqueta, sin el coche oficial para ir de putas y sin la posibilidad de perpetrar más atracos a mano armada.

Aquellas bombas en los trenes fueron como los cañonazos del buque Aurora anunciando el comienzo de la Revolución. Me refiero a que se terminaron los flirteos desviacionistas de Boyer, Solchaga y Solbes con el libera-lismo blasfemo de Hayek y Friedman. Pues bien, ahora es el momento en que esos desalmados pretenden acabar con la independencia del autónomo y crear grandes empresas autogestionarias, como aquellas del mariscal Tito en Yugoeslavia, cuyo lema principal era: «trabaja poco y súbete el sueldo».

Sin embargo, algo les ha salido mal. El bandidaje, amigos míos, ha de tener unos límites razonables, ya que elevado a niveles no sostenibles la industria principia a supurar, fermentar y, sobre todo, a pudrirse. El hedor, maldita sea, ya no es resiliente ni solidario, sencillamente, es insoportable. O sea que instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, Televisión Española, el Centro de Investigaciones Sociológicas y la Sala de Masajes Adán y Eva empiezan a necesitar un centrifugado medioambiental que le limpie el andamiaje cerebral y solucione lo del cambio climático, que es el nuevo dios de la cosa moderna.

El destino del manager no puede ser otro que la soledad de las celdas alcalaínas y, si lo prefiere, el ascenso a cabo furriel en las Brigadas Internacionales de Margarita Robles, ahora que Iván el Terrible piensa conjurar a los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y es que en el mundo no cabe un imbécil de más. Como lo oyen.