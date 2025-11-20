Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La soledad del Manager

Vivimos en una monarquía parlamentaria y aquí no gobierna ni el monarca ni el parlamento

Antonio Civantos

Antonio Civantos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 05:50

He notado que el cachicán del serrallo aún chapalea en el lodazal, pero con estructura de presidiario. Incluso por mucho que ahora se anude en ... grueso las corbatas, la palidez ya le come el maquillaje, que es igual que comerle las hipótesis de su desfachatez. Curiosamente, vivimos en una monarquía parlamentaria y aquí no gobierna ni el monarca ni el parlamento, que lleva en minoría desde las Cortes de Cádiz. Sólo falta que, al estilo de bolcheviques y nazis, el de la Moncloa se otorgue a sí mismo el poder omnímodo de una dictadura disfrazada con la chalina de Montesquieu, como en las danzas húngaras de Viktor Orbán.

