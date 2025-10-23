Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El imperativo categórico

Se sabe de antiguo que todos los partidos, en cuanto consiguen unos gramos de poder, se financian ilegalmente

Antonio Civantos

Antonio Civantos

Jueves, 23 de octubre 2025, 05:30

Comenta

Pensé que se había muerto en prisión preventiva. Sin embargo, apareció hace unos días en un tribunal para decirnos que jamás ha pagado impuestos. Ese ... tal Correa es de una inteligencia altisidórica y cuántica, casi como la de Óscar Puente. No entiendo cómo los populares no lo ficharon en plan contable diplomado, vigilante del fondo de reptiles y cachicán, «cum laude», del Patio de Monipodio y la Cueva de Alí Babá. Una estatua le dedicaría yo en el parque del Retiro, equidistante entre la del diablo y la Feria del Libro.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
  3. 3 Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización
  4. 4 La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey
  5. 5 Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya
  6. 6 Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen
  7. 7 Inédita procesión de Santa Teresa: se tiene que refugiar en los soportales de la Plaza Mayor por la lluvia
  8. 8 El estafador de los famosos de nuevo ante el juez por ofrecer La Glorieta para fiestas universitarias
  9. 9 «Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»
  10. 10 Castilla y León suspende también ferias y mercados de ganado por la dermatosis

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El imperativo categórico