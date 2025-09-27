Rafael Farina y el japonés

Comenta Compartir

Cuando hace casi cuatro décadas Mecano cantaba aquello de «No es serio este cementerio» seguro que no imaginaban cuántas veces, muchos años después, se repetiría a raíz de los nuevos usos y costumbres que se han instaurado alrededor de estos espacios. Salamanca aún no se había sumado a esta tendencia, pero hace unos días La Gaceta nos avisaba del pistoletazo de salida: «Todo listo para el turismo funerario: los carteles anticipan la nueva visita». Y a partir de ahí, fue cuestión de tiempo que cada uno se posicionara en algún punto entre la sorpresa, la indignación, el desdén o la curiosidad.

Comprendo que puede causar rechazo la imagen de un japonés con una cámara de móvil último modelo realizando cientos de fotos de la tumba de Rafael Farina. Si la etimología de la palabra cementerio, de origen griego, es «lugar para dormir», se lo vamos a poner difícil a los moradores, insignes o no, del camposanto.

Pero es cierto que, desde hace algunos años, se han acuñado novedosos términos como tanototurismo o necroturismo y se han diseñado rutas europeas de cementerios. Y es comprensible, ya que los cementerios contienen un importante patrimonio material, escultórico, paisajístico, una fuente inmensa de datos etnográficos y antropológicos, además de albergar tumbas de ciudadanos ilustres. Incluso muchos cementerios modernos se autodenominan parques funerarios o cementerios jardín y se plantean como lugares de esparcimiento en los que la interacción con nuestros seres queridos es más serena y tranquila. Hay tantas perspectivas como potenciales «clientes» de estos espacios. Porque al final, esa es la clave de este tema: ¿A quién «pertenece» un cementerio? ¿Al ayuntamiento de la localidad, a la empresa que lo gestiona, a los familiares de los difuntos o a la sociedad?

En realidad, llevamos cientos de años haciendo tanatoturismo. Peregrinos de todo el mundo desde hace siglos recorren miles de kilómetros para visitar la tumba de Santiago. Cierto es que su propósito puede ser más elevado que el simple turismo de placer, pero el concepto no deja de ser el mismo. Y la Catedral que alberga la tumba, inicialmente románica, se ha ido magnificando, convirtiéndose también en objeto de peregrinación. Si visitamos los sepulcros de santos y reyes y sus catedrales y panteones, ¿por qué nos sorprende tanto que se visiten los cementerios y sus tumbas? Constituyen un patrimonio material e inmaterial que debe ser accesible a la sociedad, no debe quedar encerrado entre tapias.

La clave, como siempre, está en el respeto. Se trata de armonizar sensibilidades e intereses distintos. Igual que en nuestras magníficas iglesias convive el culto con el disfrute de su patrimonio artístico, en un cementerio se puede llegar a la misma solución. Solo hay que establecer normas y cumplirlas. Pero siempre el respeto al duelo debe estar por encima de cualquier otra consideración.

Tanototurismo, necroturismo... ¿Alguien habrá dado nombre a la costumbre de poner cigarrillos en los dedos de la estatua de Carlos Gardel en el cementerio de Buenos Aires?