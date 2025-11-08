¿León solo bien se lame?

Una actividad interesante para quien tiene la fortuna de disponer de alguna hora libre en estas tardes de noviembre es analizar la letra de los ... himnos que salpican la geografía española. Desde el «Quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones» al «De Madrid, al cielo», cada rincón de España ha plasmado en letra su sentimiento de pertenencia a una tierra que siempre consideraremos la mejor -en el caso de Alicante, la millor terra del món-. De la misma manera, el «Sin León no hubiera España» presume sin complejos de la historia del pueblo leonés, avanzado a su época, que sentó las bases del parlamentarismo, se convirtió en el centro cristiano de la Reconquista e impulsó la creación de leyes y fueros que han contribuido a forjar la identidad de nuestro país.

Uno de los sentimientos más nobles que podemos tener los seres humanos es el reconocimiento y la honra a nuestras raíces. En un momento en que el mundo que conocíamos parece desvanecerse envuelto en crispación, deshumanización y soledad, seguir compartiendo sentimientos de pertenencia nos permite avanzar. Y ojalá nunca deje de ser así.

Nací en León. Y en un momento de mi vida decidí que Salamanca sería mi hogar. Soy, por tanto, doblemente afortunada. En unas semanas, en mi salón reaparecerá el ramo leonés adornado con rosquillas de Ledesma, aunando señas de identidad de mis dos tierras. Pero dudo mucho que el resto de salmantinos -más allá de los que compartan este doble perfil conmigo- tengan un sentimiento similar, que les confronte al resto de provincias de Castilla y León. Porque el Reino de León, glorioso e imprescindible para la historia de España, es eso, historia. Y pretender agitar esas aguas solo puede contribuir a incrementar la crispación, la deshumanización y la soledad.

La autonomía del Reino no es lo que preocupa en las conversaciones entre amigos que comparten un café, ni en las comidas familiares de los domingos, ni en los descansos del trabajo. Bajo el cielo de León no suenan los tambores de la independencia. Pero sí hay inquietud por el futuro. Por la falta de oportunidades laborales. Por la despoblación de las zonas rurales y el envejecimiento. Por la dificultad para acceder a una vivienda. Por el éxodo de los jóvenes que parten buscando un lugar donde desarrollar su proyecto de vida. Y si bien todos estos desvelos son comunes con Zamora y Salamanca, también se comparten con las otras provincias de Castilla y León. Es más lo que nos une que lo que nos separa.

A pesar de ello, resulta inquietante comprobar lo sencillo que resulta llevar a una sociedad asustada y crispada a focalizar sus quejas en una dirección interesada, y plantear como remedio a todos los males soluciones que no lo son. Y es curioso observar cómo las consignas de muchas concentraciones pasan de reclamar mejores infraestructuras o servicios, a reivindicar la autonomía.

No nos engañemos. El futuro se construirá sumando y derribando fronteras, no levantando muros entre vecinos. León solo no se lame bien, ni prospera, ni puede sobrevivir. León solo muere.