¿León solo bien se lame?

El futuro se construirá sumando y derribando fronteras, no levantando muros entre vecinos

Ana Suárez

Ana Suárez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 05:30

Comenta

Una actividad interesante para quien tiene la fortuna de disponer de alguna hora libre en estas tardes de noviembre es analizar la letra de los ... himnos que salpican la geografía española. Desde el «Quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones» al «De Madrid, al cielo», cada rincón de España ha plasmado en letra su sentimiento de pertenencia a una tierra que siempre consideraremos la mejor -en el caso de Alicante, la millor terra del món-. De la misma manera, el «Sin León no hubiera España» presume sin complejos de la historia del pueblo leonés, avanzado a su época, que sentó las bases del parlamentarismo, se convirtió en el centro cristiano de la Reconquista e impulsó la creación de leyes y fueros que han contribuido a forjar la identidad de nuestro país.

