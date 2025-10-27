Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Relojes y cortinas de humo

En esto me fijo en el norte de Europa. Los nórdicos y demás personal aprovechan el día desde bien temprano, son productivos y concilian

Alejandro Segalás

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:00

Voy a escribir del cambio de hora. Sí, he caído en la enésima trampa de Pedro Sánchez, que ahora se ha autoproclamado adalid del reloj ... y quiere que en 2026 ya no haya cambio de hora, y así no comentamos sus tropelías. Sé que lo ha hecho por enésima vez como cortina de humo, pero uno al final se cansa. ¿No les ha pasado que tienen razón en casa por algo y acaban cediendo por el bien de la estabilidad en la zona? Pues esto es lo mismo. Tener razón es muy cansado.

