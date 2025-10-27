Relojes y cortinas de humo

Voy a escribir del cambio de hora. Sí, he caído en la enésima trampa de Pedro Sánchez, que ahora se ha autoproclamado adalid del reloj ... y quiere que en 2026 ya no haya cambio de hora, y así no comentamos sus tropelías. Sé que lo ha hecho por enésima vez como cortina de humo, pero uno al final se cansa. ¿No les ha pasado que tienen razón en casa por algo y acaban cediendo por el bien de la estabilidad en la zona? Pues esto es lo mismo. Tener razón es muy cansado.

En fin, que esta semana paso olímpicamente de Sánchez y me centro en lo del cambio de hora. Una hora más, una hora menos, amaneceres y atardeceres a deshora, dolor por el despertador, ¿a qué hora hay que cenar?... Si no teníamos suficientes problemas, como para que nos generen más dudas. El reloj interior nos lo vamos cambiando nosotros mismos en función casi siempre de la edad que dice el DNI. Un día cierras bares un sábado y después de pestañear estás abriendo gimnasios el fin de semana.

Cuando eres un niño, no duermes, sino que disfrutas soñando con mundos y universos donde no hay preocupaciones de ningún tipo. El reloj te importa poco. No sabes ni qué hora es, eres feliz y las ataduras son para los que no juegan en el parque contigo y tus amigos. La adolescencia es otro cantar y es que se duerme por castigo. Se hace daño a la cama. A esta edad no se trabaja ni se estudia una cosa loca, pero es el mayor cansancio de la vida. Se levantan a la hora de comer como si hubieran trabajado una semana sin descanso. No hay nada más agotador que combatir con tus hormonas.

En la vida adulta lo de dormir pasa a ser secundario. Planchar la oreja siete horas es una quimera cuando aparecen los niños, el estrés en el trabajo y demás obligaciones vitales. Durante unos años dormir pasa a estar sobrevalorado. Además, cuando se producen algunos milagros de que algún festivo o fin de semana no tengas que llevar a los niños a ningún partido, vas y te levantas a la misma hora que el lunes, el martes o el miércoles. Te pones en pie dudando si ponerte el chándal, el traje o pegarte un tiro. De todos modos, hay varias leyes vitales que son imperturbables. Mis dos favoritas son: con la edad cada vez se duerme menos y se eleva el número de gente que te cae mal.

Todo tiene su explicación y está inventado, aunque el presidente del Gobierno crea que metiéndose en esta cruzada europea contra el cambio de horario vaya a pasar a la historia como un héroe. Solo hay tres tipos de personas: gallinas, búhos o colibrís. Todo se reduce a este zoo en la vida adulta. Para los que son gallinas, ver el inicio de El Hormiguero con Pablo Motos es trasnochar, pero toman café con Carlos Herrera. Los que son aves rapaces nocturnas, empiezan a estar lúcidos cuando anochece y no dejan de ser un muñeco de trapo antes de las 12.00 horas de la mañana. El resto de la población, sobre el 50% de los españoles, son colibrís. Pueden adaptarse a madrugar o trasnochar. Generan melatonina tres horas después que los matutinos y tres horas antes que las personas vespertinas. En esto, como en muchas cosas, me fijo en el norte de Europa.

Los nórdicos y demás personal aprovechan el día desde bien temprano, son productivos y concilian de lo lindo, pero nosotros nos aferramos al clan Mediterráneo del cachondeo y las cenas largas que las carga el diablo. Me gusta más el modelo escandinavo y además si nos pareciéramos un poco más a ellos seríamos menos graciosos, pero desde hace tiempo no tendríamos a Sánchez obligándonos a hablar del reloj en lugar de los sobres, chistorras o las saunas.