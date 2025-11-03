Ni idea de la muerte

A este mundo se viene sin instrucciones de ningún tipo. No sabemos nada y vamos consumiendo nuestra vida con aciertos y errores propios y fijándonos ... en qué hacen los demás, para repetir sus fallos o imitar sus triunfos. Pero si hay una cosa de la que no tenemos ni pajolera idea es de la muerte. El Día de Todos los Santos es para recordar a los seres queridos que ya no están, pero esta fecha me confirma que no sabemos cómo afrontar este difícil asunto. No es nada fácil.

Seguir las tradiciones es una vía para sobrellevar ese trance de que se muera un familiar o un ser querido. Lo que se haga en otras ocasiones es lo que hago mientras que el dolor me come por dentro. Eso sí, esto con el paso del tiempo ha cambiado. Antes, la muerte se vivía en comunidad, con velatorios en casa y lutos visibles, mientras que ahora se tiende a ocultar o maquillar el duelo. Incluso con el 'pasa página', 'es ley de vida' y demás frases de taza de tanatorio, casi se obliga a no pasar el duelo como uno quiera. Cada vez vivimos más, pero sabemos menos de morir. Es curioso.

Por cierto hablando de cambios, lo de las redes sociales y la muerte me 'mata', nunca mejor dicho. Veo demasiado frío eso de que pongan en una publicación que has muerto y la gente reaccione por niveles. Uno le da a 'me gusta', en plan era buen tío, otro pone un comentario con las letras 'DEP' y el más abierto o afectado escribe un pequeño texto a modo de libro de condolencias. Pero la verdad es que no es un medidor fiable, ya que hay muchos que llorarán tu muerte que pasan de Facebook e Instagram.

Otra opción muy socorrida es no hablar de la muerte. Es muy maduro esto. Parecemos niños de seis años. Si no hablamos de ella, no existe. No, no es así. En España hay tabú para afrontar la muerte. Evitamos hablar de ella y eso nos deja emocionalmente indefensos cuando llega el momento.

También hay una rama mal vista en este tema, pero que a muchos les funciona y les ayuda a mitigar el dolor: el humor negro. Esas bromas, que se usan como defensa cultural contra la pena que te consume por dentro, a algunos les alivia.

El caso es que, si todo va según lo normal en tu vida, cuando no tienes mucho camino vital recorrido te llega el primer golpe de la guadaña, cuando se muere alguno de tus abuelos. Es el clásico debut en los tanatorios y en el dolor de verdad. Sin videoconsolas, sin redes sociales, sin amigos, sin padres… Te ves solo afrontando que uno de tus seres más queridos ya no está. En esto hay debate en las familias, pero si el niño tiene más o menos uso de razón tiene que ir a los tanatorios y a los funerales a recibir ensaladas de besos y pésames para que sepa que es lo que se hace el resto de la vida: despedir a familiares y amigos.

También los tanatorios te ponen en tu sitio. Si empiezas a ver a tus amigos de siempre solo cuando alguien deja este mundo, es que tu vida se ha ido al garete. Siempre te ha parecido de pureta decir aquello de «solo nos vemos en estos sitios…», pero cuando no te quieres dar cuenta estás pronunciando esa coletilla para cuando no se sabe qué decir. Y se pronuncia con menos pelo y más barriga. Decir esas palabras es el cambio vital de la juventud a la tercera edad. Hoy sales de cañas y mañana tu vida social se resume en arreglarte para ir a funerales. Esto de la vida es un suspiro.

Lo poco que sé de la muerte es que hay que hacer las cosas bien y ser buena persona, ya que desde arriba siempre hay alguien esperando verte así.