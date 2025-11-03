Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ni idea de la muerte

Hoy sales de cañas y mañana tu vida social se resume en arreglarte para ir a funerales. Esto de la vida es un suspiro

Alejandro Segalás

Alejandro Segalás

Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

A este mundo se viene sin instrucciones de ningún tipo. No sabemos nada y vamos consumiendo nuestra vida con aciertos y errores propios y fijándonos ... en qué hacen los demás, para repetir sus fallos o imitar sus triunfos. Pero si hay una cosa de la que no tenemos ni pajolera idea es de la muerte. El Día de Todos los Santos es para recordar a los seres queridos que ya no están, pero esta fecha me confirma que no sabemos cómo afrontar este difícil asunto. No es nada fácil.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Culinarium llega a Salamanca para revolucionar el mundo de la cocina
  2. 2 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  3. 3 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  4. 4 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  5. 5 «Cuando me jubilé, hice la promesa de ayudar al que lo necesitara mientras tuviera fuerza»
  6. 6 Recuerdos deportivos del Botánico
  7. 7 El Salamanca UDS se reencuentra con el Helmántico y con la victoria (2-0)
  8. 8 Herida una joven de 17 años tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en la avenida de París
  9. 9 El gran abeto volverá a deslumbrar en la Plaza esta Navidad
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 2 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ni idea de la muerte