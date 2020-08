Final esperpéntico de un reinado brillante

El Rey emérito se ha marchado de España, abrumado por sus pecados, pero no ha solicitado el perdón de quienes fuimos sus súbditos. Tras el incidente con el elefante, pidió perdón a los españoles y dijo que no lo volvería a hacer. Ahora no hay ni asomo de arrepentimiento en su adiós. Tan solo una desaparición vergonzante, envuelta en misterio y totalmente inadecuada como epílogo de un desempeño monárquico rebosante de méritos.

No solo no ha dicho a dónde se ha dirigido con tanto sigilo, sino que en la nota remitida el pasado lunes por La Zarzuela se apuntaba que Don Juan Carlos se marcha “en estos momentos” fuera de España, como si no descartara volver. Hay quien afirma que, si saliera indemne por la vía judicial (como cabe prever) y consiguiera regularizar su “situación” con Hacienda (50 millones no suponen una ruina para él) podría volver en un tiempo prudencial. Y la carta de despedida no permite descartarlo.

En realidad, la carta del emérito a su hijo da más pistas por lo que elude que por lo que apunta. No hay motivos, ni tiempos, ni lugares, aunque de su lectura se desprende que el emérito no renuncia a nada: ni a su título ni al reconocimiento como rey vitalicio.

No habla, por supuesto, del asunto de Corinna y de los millones en comisiones fraudulentas en paraísos fiscales. Solo alude a “ciertos acontecimientos pasados de su vida privada”. El Rey emérito no tiene vida privada, al menos hasta el momento del ‘exilio’. Quizás ahora sí se haya ganado el derecho a alejarse de los focos que como miembro de la Familia Real a sueldo de todos los españoles no le correspondía.

En conjunto, la forma como se ha desarrollado y como se ha informado de la marcha de Don Juan Carlos constituye un manual del desastre. Siendo el ‘exilio’ del Rey emérito un tema delicado, se ha elegido la peor de las estrategias. Se informó tarde y mal (dos días después de su ‘destierro’), se ocultó (y se pretende seguir ocultando) su paradero, y nadie pensó en aportar en paralelo una lista de los muchos servicios que ha prestado a España. Si los enemigos de la Corona hubieran diseñado el espectáculo, no hubieran podido convertirlo en algo más esperpéntico.

Don Juan Carlos, que tanto bueno ha hecho por los españoles, desde apoyar la instauración de una democracia parlamentaria a evitar el golpe de Estado del 23-F, pasando por aumentar y mejorar la imagen y el prestigio de nuestro país en el mundo, se despide de la peor forma: ofreciendo argumentos a quienes pretenden acabar con la unidad, la democracia y las libertadas en España. Los golpistas, los separatistas de todo pelo, los comunistas bolivarianos y los partidarios de una república federal de ‘Expaña’, están utilizan su marcha como munición contra su hijo, al que consideran (con acierto) pieza clave para la pervivencia del sistema democrático, la estabilidad, la concordia y la unidad de la nación.

Y si quien tiene que defender la Monarquía es Pedro Sánchez, ese mentiroso compulsivo, ya podemos ir entonando un réquiem. El presidente del Gobierno no ha perdido oportunidad de mostrar su desprecio por la figura de Felipe VI y, diga lo que diga en esos guiones que oportunamente le receta Iván Redondo en busca de la centralidad perdida, el líder del Partido Sanchista está más cerca de las teorías del comunismo republicano (de ahí sus loas a La Pasionaria) que de los verdaderos valores del Reino de España como democracia parlamentaria. Por eso no ha procedido, como debiera, a destituir de manera fulminante a su vicepresidente segundo cuando ha atacado y sigue atacando al monarca de manera inaceptable para un Gobierno sometido a la Constitución.

Pese a todo, creo que Don Juan Carlos pasará a la historia por lo mucho que hizo por España y no por sus devaneos amorosos o sus enredos para amasar una fortuna oculta. La debilidad por las mujeres y la voracidad financiera como comisionista serán un apéndice menor en la figura de un Rey querido y apreciado. Eso sí, mientras espera el juicio de la historia, la vida para el monarca en sus últimos años va a ser amarga. Aunque sea al sol del Caribe.