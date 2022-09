Fiestas largas, pero ¿intensas?

Después de todo lo que nos ha arrebatado la pandemia durante los últimos dos años, había muchas ganas de fiesta. Y eso se nota. Desde que empezó el mes y escuchamos que alguien nos habla de la temida cuesta de septiembre, preferimos mirar hacia otro lado y hasta que no pase el día 21 de septiembre nos dejamos embriagar del largo ambiente festivo que nos han preparado para esta ocasión.

Porque en realidad, las Ferias y Fiestas de Salamanca empezaron el día 2 y terminarán cuando se cierren las puertas de La Glorieta después del festejo de rejones, tres semanas después. Un ciclo excesivamente largo y que, lógicamente, se hace raro y pierde en intensidad.

Salamaq y el concurso de saltos del Campo de Tiro dieron el pistoletazo de salida al primero de tres fines de semana festivos, que se dice pronto. Fueron todo un éxito, todo hay que decirlo, y prepararon el ánimo -por eso de las cervecitas- para lo que vendría después.

Cuando todavía no había salido el último animal del recinto ferial, comenzaron a abrirse las casetas de la Feria de Día, con doce jornadas de pincho y caña a tres euros por delante. Justo este año cumple su mayoría de edad esta iniciativa que vino a animar las anodinas fiestas de antaño en las que sobre todo faltaba ambiente en la calle. El objetivo se ha cumplido. Sin embargo, después de este tiempo, es hora de repensar esta feria que, en estos momentos, no resiste la odiosa comparación con la de Valladolid. Hace falta elevar la calidad de los pinchos si queremos que la idea perdure, porque ya conozco a más de uno que este año ha optado por la comodidad del bar -vaso de cristal, menos aglomeraciones y, sobre todo, aperitivo de nivel- a un precio muy parecido, si no menor en algún caso. Después de tantas ediciones, ya no debería valer todo. Hay casetas que miman el producto y el servicio y hay otras que dejan mucho que desear.

Después, comenzaron los conciertos. Unos, por la tarde, en el parque Elio Antonio de Nebrija con grupos locales, y otros, por la noche, con artistas supuestamente consagrados o en fase de consagración. He asistido a un par de actuaciones junto al río y, bajo mi punto de vista, ni es hora, ni es sitio. Resulta complicadísimo animar un concierto cuando el sol todavía deslumbra la cara del cantante. Sin duda, el mejor premio para estos conjuntos hubiera sido oficiar de teloneros de los grupos nacionales en la Plaza.

No entraré en la selección musical. Para eso tenemos a un crítico del nivel de Juan Mari Montes en las páginas de este periódico, quien ya ha dejado patente que la programación no es para tirar cohetes. Sí puedo decirles que si no vieron a Ariel Rot y a Kiko Veneno el domingo por la noche en la Plaza se perdieron uno de los conciertos de las ferias. Solo ellos podían unir el rock y el flamenco que corren por sus venas con el punk de las salmantinas Estrogenuinas y el folclore de los Mayalde en una actuación memorable. El “Volando voy” final fue sencillamente maravilloso.

La Feria Taurina también ha venido rara este año. Eso de dividirla en tres para aprovechar la afluencia de público de los fines de semana trastoca hasta la tradición de las tardes festivas de toros para el comercio local. A ver si es verdad que consiguen más espectadores, algo que se logra, sobre todo, con buenos carteles, como el día 18 con Morante, Talavante y Roca Rey.

El Mercado del Siglo de Oro y Nebrija en la Vaguada de la Palma ha tenido una gran acogida y la medida de la Junta de permitir la ampliación de los horarios nocturnos en la hostelería durante hora y media también ha gustado al personal. Lástima que a más horas de alcohol, más descerebrado suelto, de esos que revientan coches a su paso por no saber beber, y que sobran en todas las fiestas.

Un último apunte. ¿Alguien ha pensado en organizar alguna verbena para que podamos mover el esqueleto? En los pueblos funcionan. No sé por qué no iban a triunfar en la capital.