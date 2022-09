Ferias post-covid

Después de dos años sin unas Ferias y Fiestas sin restricciones, lo que se palpa en la calle es que a los salmantinos les sabe a poco lo que leen en el programa diseñado para Salamanca.

Los que saben de música comentan que el cartel es bastante pobre. Como servidor está perdido en cuanto le sacan de los dos o tres cantantes que conoce, he hecho la prueba y le he pedido a Alexa que me ponga alguna canción de los artistas contratados. Puede que tenga un problema de pronunciación o puede que a dichos artistas no les conozcan mucho más allá de su barrio, porque casi en la mitad de las consultas realizadas, el aparatito me decía que no sabía de qué le estaba hablando. En algún caso me respondió que para escuchar a determinado artista tenía que pagar la suscripción premium, lo que interpreto como una señal de que se trata de un grupo tan underground que no están en los circuitos comerciales del resto.

Al parecer, a los artistas que en un determinado momento están en la cresta de la ola y saben que tendrían tirón en taquilla no les gusta actuar en recintos gratuitos, y les entiendo perfectamente. A muchos espectadores tampoco nos gustaría ver a nuestro cantante favorito en la Plaza Mayor. Evidentemente sería gratis, pero todo lo demás son desventajas. La calidad de sonido está lejos de ser la óptima. Si estás un poco escorado y no conoces las letras de quien esté cantando es muy complicado entender lo que dicen.

En la Plaza tampoco existen esos momentos íntimos que sí se producen en los conciertos de pago. Por mucho que te guste una canción no puedes decirle a la gente que te rodea que deje de hablar para oírla mejor, o pedir que le tapen la boca a ese niño que llora.

Uno acaba sintiendo cierta vergüenza ajena por el artista al que tanto adoras, y menos mal que Salamanca parece haber superado aquella etapa garrula en la que muchos cantantes salían ‘tomateados’ del escenario.

En la Salamanca de las tribus urbanas, a principios de los noventa, la noche se dividía en dos grandes grupos: los ‘pintas’ por un lado (heavys, punkies y rockabillys) y los ‘pijos’ por el otro. Y esa polaridad, que tenía su razón de ser en el tipo de música que escuchas, se trasladaba a los conciertos de Ferias y Fiestas. Así es como Salamanca se hizo tristemente famosa en el circuito musical por el trato que recibían determinados grupos del ‘género pijo’.

El ejemplo más conocido es el de Modestia Aparte: un grupo salmantino que lo petó a nivel nacional y que llegó a liderar la lista de Los 40 Principales, pero su pecado era que usaban gomina, vestían vaqueros pesqueros con zapatillas bambas y gustaban a las chicas. Con esta carta de presentación llegaron al concierto estrella de las Ferias y Fiestas de 1992 -año en el que España se intentaba promocionar ante el mundo como un país moderno- y los salmantinos protagonizaron una vergonzosa tomatada contra los cantantes de su tierra. “¡Pijos!”, les gritaban. “¡Qué somos de aquí, coño!”, respondían ellos desde lo alto del escenario.

Aunque con menos repercusión, pero esa tradición de lanzar alimentos a los cantantes que no te gustan se ha mantenido en Salamanca durante bastantes años y en diversos escenarios. Siempre gratuitos, eso sí. Que recuerde, el último en irse cenado para casa fue David Bustamante, que vio fue atacado con huevos al poco tiempo de salir a cantar en la Vaguada de la Palma.

Si el cartel musical convence a pocos, parece que al concepto de Feria de Día también le viene haciendo falta un giro de tuerca porque cada año es más recurrente la comparativa entre las Ferias y Fiestas de Salamanca y las de Valladolid, a favor de las de Pucela. Salvo en el cartel taurino -es mejor el de la Glorieta- y las ubicaciones de los actos -el patrimonio es incomparable- las fiestas de Valladolid son mejores que la de Salamanca, pero no es una comparación justa. Con algo más del doble de habitantes, Valladolid también gasta el doble en Ferias (1,3 millones y 880.000 solo para conciertos). Se nota.