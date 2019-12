La costumbre es una manía que con el paso del tiempo se cura como los jamones y acaba haciéndose tradición. Costumbre y tradición, aunque a veces lo parezca, no son la misma cosa, entre aquella y ésta existen diferencias sustanciales que las distinguen entre sí. Costumbre es una conducta superficial y rutinaria, con frecuencia frívola e instintiva, sin más, y tradición es una ceremonia, una liturgia por lo que de sagrado tiene, con peso específico y arraigo, que prevalece no obstante el bombardeo de tentaciones que sufre tanto desde fuera como desde dentro. Estas fiestas navideñas se viven entre tradiciones y costumbres, pues tradición es celebrar la Navidad a nuestra manera, como siempre se hizo, herencia de quienes nos precedieron, y costumbre es todo lo añadido a la tradición.

Tradición es, por ejemplo, comprar lotería, sin embargo no lo era que el Gordo pasara de largo, ¿costumbre?, tampoco, más bien mala suerte a la que, eso sí, nos habíamos acostumbrado... hasta anteayer, que de golpe perdimos esa manía; también es tradición montar belenes, visitarlos y cantarles villancicos, cenar en familia y en casa, comer pavo, turrón, polvorones y mazapán, beber sidra o cava e ir a la misa del gallo, así como escribirle a los Reyes, aunque ahora los regalos se adelanten a la Navidad a cuento de Papá Noel, personaje colado de rondón que por no ser de cosecha propia, lo que traiga en el saco no es tradición sino costumbre adquirida por lo que de plagio tiene, que es todo.

Hoy, día de Nochebuena, tiene un algo que lo distingue de todos los demás días del año, un duende que imprime carácter haciéndonos a todos un poquito mejores personas, más felices, más generosos, más simpáticos, más amigos... y nos felicitamos deseándonos lo mejor, pero solo este día. Tal vez en estos detalles se aprecie el espíritu que inspiró a Chesterton ese entrañable libro suyo que tituló precisamente así: “El espíritu de la Navidad”, un espíritu en declive ya entonces (un siglo atrás) y por supuesto también ahora, pero que aun así todavía palpita, quizás porque haya llegado a un punto en que la condición humana se agarre a él por necesidad vital impidiendo por ello que se extinga, como un náufrago a una tabla que agarrado no la suelta al ver [en la tabla] su única posibilidad de salvación.

Creyentes y no creyentes (por los motivos que sean, aunque sin duda muy distintos) no renuncian a la Navidad y se suman a su celebración. “La religión -advierte en su libro Chesterton- es auténticamente imprescindible, como fuego en invierno: donde no hay visión, el pueblo perece, y perece de frío. La nación que carece de dioses no sólo muere, sino que además muere de aburrimiento”. Pues viendo lo que hay salta a la vista que aquí nadie está por la labor de aburrirse y en Navidad menos, por eso, crean o no en lo que cuentan los Evangelios y en quienes los predican, se apuntan a lo que sea con tal de no aburrirse, y suelen conseguirlo porque de un año para otro repiten, en el caso de los incrédulos más que por tradición, al faltarles lo esencial, por costumbre cuando no por vicio.

Aunque no faltan por Nochebuena quienes tienen la mala costumbre de aburrir. Son los de siempre y aquí los tenemos, hoy, dándonos la brasa con sus negocios, que por la parte que nos afectan, que es la más gravosa de todas, también son nuestros, razón por la que tenemos que aguantarlos y no perderlos de vista por ser de poco fiar. Son parte de este cuento, imprescindibles, son los Scrooge de nuestras Navidades. Hablar de ellos es volver inevitablemente a lo de siempre y a eso vuelvo por necesidades del guión que escriben e interpretan ellos para ellos, convirtiéndose en acaparadores de la actualidad. El último capítulo de este cuento es el que llevamos arrastrando desde que el TJUE le enmendó la plana al Supremo liberando a Junqueras de los grilletes, desbaratándolo todo. Y aunque acaparen la actualidad, las luces navideñas no dejan de alumbrar a la espera de que se obre el milagro que cada día que pasa más lejano se ve. Ya veremos cómo acaba. Espero que no nos den la fiesta y nos la dejen tener en paz. Feliz Nochebuena.