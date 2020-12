Feliz Navidad

Nunca me costó tanto como este año desear felices fiestas. La palabra feliz se me atraganta a la altura de las amígdalas, mientras apenas soy capaz de forzar una torpe sonrisa y me pregunto si la persona a la que intento transmitir mis buenos deseos habrá perdido a alguien recientemente por coronavirus, si esta Nochebuena estará con los suyos celebrando o procesando el duelo, si desear alegría tiene sentido en este velatorio nacional, si entre el miedo y la incertidumbre podrá abrirse paso ese rayo de esperanza.

Nunca estuve tan segura de que, aunque no me haya tocado el gordo de la lotería, yo llevaba el número de la suerte, la suerte de seguir aquí, de poder contarlo, de no formar parte de ese otro facineroso número, el de los que se llevó el virus por delante. Nunca fui tan consciente de que los planes, planes son. De que el hombre propone y Dios dispone. De que la vida consiste en una larga cadena de imprevistos entre los que el año 2020 será recordado por mucho tiempo como paradigma y de que, por mucho que nos quejemos, los que se llevaron la peor parte no están aquí para quejarse.

Nunca estuve tan cerca de Salamanca en estas fiestas, a pesar de que este año lo prudente sea quedarse y no cumplir con la tradición de reunirnos en la casa de la familia, en Ledesma. Nunca me alegré tanto de que se reúnan todos los que puedan reunirse, nunca el gozo fue tan grande en la distancia y nunca sentí como este año la necesidad apremiante de constatar que estamos todos bien. Pasa la primera ola, pasa la segunda ola y yo paso lista con el corazón encogido, añadiendo a cada cruz un suspiro de agradecimiento.

Ningún otro año llamé a tantos amigos, a los que no me basta ya con una felicitación de Navidad de serie, por muy ingeniosa que sea o bien facturada que esté. Esta vez necesito, al menos, la calidez de la voz al otro lado, soñar juntos con ese abrazo que nos daremos cuando podamos, pronunciar esas palabras que cualquier otro año habrían sonado de guion pero que esta vez son justas, necesarias y sentidas hasta la médula.

Y nunca me sentí tan privilegiada como hoy, por poder desde aquí congratularme con tantos salmantinos, con todos los que seguimos en pie y que nos tenemos los unos a los otros, por poder enviar esta felicitación de largo alcance con la que compartir la ilusión que renace y ponernos, juntos en la distancia, el respirador de la promesa, privilegiada por poder desearos a pesar de todo y a la espera de lo que venga una ¡feliz Navidad!