Faltan médicos, dicen

No hay médicos, dicen los políticos. Lo dicen ahora, pero también hace un año, dos... Pero es que ahora se habla de Madrid y es cuando es noticia nacional y parece nuevo y se olvida de que en otras comunidades, incluso en Madrid, la denuncia tiene solera. Como llevan su tiempo las esperas para que te vea el médico en Madrid, Cuenca, Salamanca... y en tantos sitios. “No faltan plazas, faltan médicos”, concluye Lambán. Y coinciden Ayuso, Mañueco... pero no todos los médicos.

A lo mejor, de esta, a la ministra Darias le da por trabajar. Se lo han dicho tantas veces, que incluso el pasado junio gastó el comodín de echarle la culpa al PP “por sus recortes sangrantes”. Le da igual que Sánchez lleve en Moncloa tanto tiempo como para haber curado allí un buen jamón, o que las competencias estén transferidas, o que todas las comunidades compartan el susto.

Hay médicos de otras provincias que amenazan con seguir a Madrid. Lo que le viene bien a Ayuso, que queda como una más; mal a su oposición, que se queda sin baza electoral; y fatal a los españolitos, porque sin médicos no somos nada.

Están saturados. Y los ciudadanos estamos saturados de su saturación. No puede ser lo de esperar meses por una ecografía; ni lo de ir a urgencias para pruebas rápidas; ni lo de que nos citen a las 9 y nos atiendan a las 10 por saturación, pero también por gestión y porque hay médicos puntuales y otros que no lo son. Pero estamos en sus manos.

Por eso no hay mayor amenaza para un político que un paro en la Sanidad. Solo con sugerir volver por completo a la atención de prepandemia, se lía. Así que no nos parece ya raro pasar la revisión de un ictus por teléfono, sin videollamada, y debería sorprendernos. Igual que deberíamos adjudicar nuestros aplausos a los héroes de verdad , que los hubo y los hay y muchos, grandes profesionales sanitarios, pero no a todo aquel que lleve la bata.

Hay falta de médicos, dicen los políticos. No hay falta de médicos, matizan organizaciones médicas: lo que hay, dicen, es falta de recursos.

Lo que hay es un problema en la Sanidad, por lo que sea. Y le corresponde a Darias, como coordinadora, explicar cómo si de verdad faltan médicos y queremos a los mejores, tantos jóvenes tienen que renunciar a su sueño de serlo por unas décimas de una EBAU injusta que el Gobierno se niega a unificar. Le corresponde analizar cómo es posible que se oferten 8.188 plazas MIR, se presenten 12.477 aspirantes y queden 200 plazas desiertas. Le corresponde estudiar si son necesarias más plazas de formación a pesar de ser el país con más facultades (46) tras Corea del Sur o no. Le corresponde ver si la solución está en que no haya tanta diferencia entre el sueldo medio con guardias (2019) de médicos recién llegados -35.300 euros brutos al año- y veteranos -140.000- (la fuente: Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, que refleja además que Castilla y León pagaba al menos ese año sueldos a sus médicos por encima de la media española o que en España el sueldo máximo es superior al de otros países, no así el mínimo). O ver si el truco está en subir el sueldo -y si se abre el debate de si podrían compaginar entonces sanidad pública y privada-. U optar, como piden otros, por pocos médicos y bien pagados, tipo Estados Unidos. Y ver, claro, si esas subidas son compatibles con nuestro modelo de Sanidad pública. No hay médicos. O los hay y no trabajan porque no hay plazas. O están en otros países. O en sus casas porque hay plazas y quedan vacías, o en otros trabajos porque cobran poco y trabajan mucho, o los hay y el MIR es eterno...

Esto de lo Sanidad no es un ‘pongamos que hablo de Madrid’: es un problema general complejo, que exige la coordinación del Gobierno pero que ahora, víspera de elecciones, no hay voluntad de solucionar.