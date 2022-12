Falta un niño en la Plaza

Juan Antonio García Iglesias, eterno capitán siempre presente en nuestra redacción, contaba tal día como hoy en estas páginas su experiencia de la Nochebuena en un barco: “Nada se alteraba en el mar (...). Eso sí, por radio, sin otra vista que agua y cielo, felicitábamos (si no nos felicitaban antes) la Navidad a todos los barcos que nos oyesen (...). Lanzábamos el nombre del barco, su código, bandera, situación y un escueto: Merry Christmas and good voyage. Las respuestas no se hacían esperar. Barcos liberianos, griegos, panameños, escandinavos, holandeses, ingleses... incluso soviéticos, respondían a la felicitación. Resultaba sorprendente percibir cómo en medio de aquella inmensa soledad no estábamos solos”. No se puede describir mejor lo que es la Navidad.

Ahora no sabemos si los barcos se desean Merry Christmas o happy holidays porque el felices fiestas gana cada vez más terreno al feliz Navidad y no solo en España, en todo el mundo. Nos repartimos entre los que somos de feliz Navidad, los que prefieren felices fiestas y los que optan por lo que salga, sin más vueltas.

El presidente del Gobierno es de felices fiestas y es algo que no molestaría tanto si no fuera porque sí felicita el ramadán. El Rey, en cambio, no mostró ningún complejo y cerró sus tres últimos discursos con el “felices pascuas”, “feliz Navidad” y “muy feliz Navidad”.

Ahora resulta muy enrollado eliminar el rastro de Jesús hasta el punto de que nos llega a parecer normal que las luces de Navidad sean paraguas o que el Niño no tenga su sitio en la Plaza Mayor o el árbol, que simboliza la encarnación de Cristo. No hay que tener miedo a decir que celebramos la Navidad, tan mágica que ha logrado que compartamos en casi todo el mundo los mismos valores de Jesús, creamos o no en él, pongamos adornos de invierno o tengamos el belén más completo.

La Navidad va más allá de unas fiestas porque logra que estos días los que pensamos diferente no dudemos en compartir la misma mesa. Los de derechas e izquierdas, los del Madrid y los del Barça, los del Salamanca y los del Unionistas. Estamos todos ahí y a lo mejor no hemos hecho ni por vernos durante el año.

En Navidad los buenos deseos se gritan o susurran y vuelven como un boomerang, sin egoísmos. Estos días todos somos buenos o lo intentamos.

Sí, feliz Navidad porque es Navidad, algo único. Porque el felices fiestas suena divertido, a juerga de amigos, a entrar poco en casa. Y la Navidad es de brindis recogidos y sentidos, de contarnos cosas, de regalos, de fotos en la campana, de lágrimas porque vuelven los que tuvieron que marcharse, de paseos en familia... La Navidad es buscar a papa Noel entre las estrellas con los hijos o los nietos aunque seas de reyes magos. Es sentirnos en alta mar, gritar “feliz Navidad” y saber que llegará la respuesta.

Muchos no pueden con la Navidad, precisamente porque es Navidad, y bajan la persiana entre tanto bombardeo que ahonda en nuestros vacíos. Feliz Navidad a esos manolos muiños, dispuestos cada día a dejar su sitio en la mesa para atender al necesitado. Ojalá la luz de la Navidad llegue a los que viven entregados a los enfermos; a todos los que ven imposible salir del bache; a los que miran a sus hijos y temen no poder ofrecerles nada; a los que intentan superar una pérdida.

Celebramos el nacimiento del niño Jesús, ese “trocito de pan blanco y tierno, cocido con amor” que describía el genial Alberto Estella.

Hoy viviremos la Navidad en palacio o en choza y muchos les guardaremos un sitio a los que no están y daremos gracias a los que intentan que nunca nos sintamos solos. Felicitaremos la Navidad por las calles y, casi parafraseando a Juan Antonio, resultará increíble comprobar cómo en la misma soledad de nuestros océanos particulares, no estamos solos. Merry Christnas and good voyage a los eternos capitanes de nuestras vidas.