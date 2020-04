Explíqueme por qué tengo que permanecer en casa, porque vivo de aplausos de balcón, por qué me producen angustia las paredes, por qué tengo miedo a salir. Por qué la crítica se considera alta traición. Por qué entre los centenares de miles de nuevos parados de los últimos 15 días no figuran los 2,6 millones de los ERTEs.

Explíqueme por qué no se hacen test masivos, por qué no hay mascarillas. Por qué cuando voy al súper faltan desde hace semanas jabón de manos y alcohol, por qué se llenan las casas de cerveza y vino y cada hora cuesta aguantar un poco más sin ver el sol.

Explíqueme por qué hubo que elegir entre hacer antes los test a sanitarios, cuerpos de seguridad o a trabajadores de residencia y por qué a estas alturas esperan aún turno.

Explíqueme por qué mueren. Y dígame por qué no han tenido derecho a su abrazo, a ese último te quiero, a una mirada, a no morir en soledad

Explíqueme qué hacemos sin respiradores, dónde están los sanitarios prometidos, por qué les engañan dos veces los mismos, cómo contabilizan a contagiados y muertos, por qué no sabemos aún cuántos llevamos el virus. Cuénteme por qué desprecia a la oposición, a qué espera para reeditar los Pactos de La Moncloa y la razón por la que a Castilla y León le dan menos dinero que a otras teniendo un mayor número de contagiados y una dispersión poblacional que encarece la atención.

Explíqueme por qué acusan a las comunidades cuando están intervenidas, por qué no están tan orgullosos como la OMS de Ifema, por qué nos amenazan con convertirnos en Venezuela, cómo han llegado a esta dictadura informativa denunciada por la gran mayoría de medios y, dígame, por favor, qué haríamos ahora sin los Amancio Ortega y tanta generosidad de una sociedad anónima que está muy por encima de estas miserias.

Explíqueme por qué se nos dijo que en España apenas habría contagiados, por qué nos aseguraron que no existía peligro con la manifestación del 8-M y, si puede, cuénteme por qué entonces ese día sus colegas ministras sujetaban la pancarta desde la distancia de unos fríos guantes de látex. Explíqueme por qué las mascarillas no servían para nada y ahora lo son todo.

Dígame por qué me siento engañada. Por qué nuestro presidente, que es el de todos, me ha fallado. Por qué temo al futuro y por qué me cuesta tanto creer.

Y ahora, sí, explíqueme la diferencia entre ERTE y paro. Y dígame la triste razón por la que asegura que todos los niños y las niñas sabrán distinguir una palabra de otra. Explíqueme por qué distingue entre géneros cuando la falta de tiempo nos iguala a todos.

Por qué en el Gobierno no hay ERTEs y por qué después de lo vivido todos se consideran trabajadores esenciales. Explíqueme por qué los 350 diputados y 265 senadores no se han dado cuenta hasta ahora de la decencia de renunciar a las dietas que cobran por ir a Madrid cuando la mayoría hace tiempo que no la pisan.

Señora ministra, explíqueme por qué cuando se ríe no me hace gracia y por qué me entristezco con los memes que dibujan a nuestro presidente del Gobierno como una persona sin alma, cerebro ni corazón.

Explíqueme por qué los nuevos test rápidos son lentos y por qué esa falta de urgencia hará que sigamos sin dar abasto para enterrar a nuestros muertos.

Explíqueme por qué nos han dejado solos. Explíqueme por qué he desperdiciado tantas líneas en contar su despropósito y aún necesitaría muchas más.

Y échele si quiere la culpa al viento, pero entonces explíqueme por qué si de verdad gobiernan la crisis otros, ustedes siguen en la poltrona, aferrados al timón de la barca.

Explíqueme por qué quiero que nos saquen de esta, por qué necesito creer en mi Gobierno ahora más que nunca. Por qué me aferro al esperanzador crecimiento de la cifra de altas y a que por fin parece que avanzamos hacia la estabilización.

Explíqueme, si puede, por qué se muere mi amigo.